Kerem Özdoğan baba oluyor
Oyuncu Kerem Özdoğan ile Cansu Özdoğan, ilk çocuklarını beklediklerini duyurdu
2022'de evlenen Kerem Özdoğan ile Cansu Özdoğan'dan müjdeli haber geldi. Oyuncu çift, ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlandıklarını duyurdu.
Kerem Özdoğan ile Cansu Özdoğan, "Sürpriz anne - baba" notuyla birlikte çektirdikleri fotoğrafları yayımladı.
Fotoğraflarda Cansu Özdoğan'ın karnının belirginleştiği görüldü. Ancak çift, bebeğin cinsiyetine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.
Oyuncu Giray Altınok da yakın arkadaşlarını; "Oo gözde çiftim" yorumuyla tebrik etti.