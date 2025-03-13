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        Haberler Magazin Kerem Özdoğan baba oluyor - Magazin haberleri

        Kerem Özdoğan baba oluyor

        Oyuncu Kerem Özdoğan ile Cansu Özdoğan, ilk çocuklarını beklediklerini duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2025 - 10:19 Güncelleme: 13.03.2025 - 10:19
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        Bebek müjdesi
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        2022'de evlenen Kerem Özdoğan ile Cansu Özdoğan'dan müjdeli haber geldi. Oyuncu çift, ilk çocuklarını kucaklarına almaya hazırlandıklarını duyurdu.

        Kerem Özdoğan ile Cansu Özdoğan, "Sürpriz anne - baba" notuyla birlikte çektirdikleri fotoğrafları yayımladı.

        Fotoğraflarda Cansu Özdoğan'ın karnının belirginleştiği görüldü. Ancak çift, bebeğin cinsiyetine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı.

        Oyuncu Giray Altınok da yakın arkadaşlarını; "Oo gözde çiftim" yorumuyla tebrik etti.

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        #Kerem Özdoğan
        #Cansu Özdoğan

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