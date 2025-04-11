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        Haberler Spor Diğer Güreş Kerem Kamal ve Hamza Bakır, Slovakya'da finalde! - Diğer Haberleri

        Kerem Kamal ve Hamza Bakır, Slovakya'da finalde!

        Milli sporcular Kerem Kamal ve Hamza Bakır, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda finale yükseldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 20:18 Güncelleme: 11.04.2025 - 20:18
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        Kerem Kamal ve Hamza Bakır, Slovakya'da finalde!
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        Slovakya'da düzenlenen 2025 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde mücadele eden milli sporcular Kerem Kamal ve Hamza Bakır, finale yükseldi.

        Başkent Bratislava'daki organizasyonda grekoromen stil müsabakaları başladı. 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapıldı.

        Türkiye'yi 63 kiloda temsil eden Kerem Kamal, elemelerde Finlandiya'dan Tino Tapio Ojala, çeyrek finalde Moldova'dan Vitalie Eriomenco, yarı finalde de Azerbaycan'dan Murad Mammadov'u yenerek adını finale yazdırdı.

        Büyüklerde ikinci Avrupa şampiyonluğuna ulaşmayı hedefleyen Kerem, finalde Ermeni Karen Aslanyan ile karşılaşacak.

        Grekoromen stilin ağır sıkleti 130 kiloda mücadele eden Hamza Bakır, sırasıyla Ermenistan'dan David Ovasapyan, Azerbaycan'dan Beka Kandelaki ve Almanya'dan Jello Krahmer'i yenerek finale yükselmeyi başardı.

        Avrupa Şampiyonası'nda kariyerinin ilk finaline çıkacak Hamza, altın madalya mücadelesinde Rus Sergei Semenov ile karşılaşacak. Bağımsız sporcu olarak organizasyonda yer alan Semenov, geçen yıl altın madalya kazanmıştı.

        77 kiloda güreşen Ahmet Yılmaz repesaj şansı yakalarken, Emre Mutlu (55 kilo) ve Muhittin Sarıçiçek (87 kilo) organizasyona veda etti.

        Grekoromen stil 55, 63, 77, 87 ve 130 kiloda repesaj ve madalya müsabakaları yarın yapılacak.

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