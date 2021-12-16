Suskun Kerem!

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Oyuncu Kerem Alışık (61), önceki gün Etiler'de aracının içinde görüntülendi.

Yağmurun aniden bastırmasından dolayı arabasından inemeyen Alışık, otomobilinde telefonla konuşurken objektiflere yansıdı.

Ardından karşısında basın mensuplarını gören Kerem Alışık, şaşkınlığını gizleyemedi. Kendisine yöneltilen sorulara aldırış etmeyen ünlü oyuncu, suskunluğunu korudu. Alışık, daha sonra hızlıca oradan uzaklaştı.