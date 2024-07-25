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        Haberler Magazin Kerem Alışık: "Gözleri, göz değildi" derdi babam

        Kerem Alışık: Gözleri göz değildi derdi babam

        Kerem Alışık, 2014'te kaybettiği annesi Çolpan İlhan'ı ölüm yıl dönümünde duygusal paylaşımda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.07.2024 - 13:23 Güncelleme: 25.07.2024 - 13:29
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          Kerem Alışık, 77 yaşında hayatını kaybeden annesi, usta oyuncu Çolpan İlhan'ı duygusal bir paylaşımla andı.

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          Kerem Alışık, sosyal medya hesabından annesiyle birlikte olduğu bir fotoğrafı takipçileriyle paylaştıp, yokluğunda hissettiği boşluğu ve özlemi dile getirdi.

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          Oyuncu, yaptığı o paylaşımda şunları dile getirdi: "Gözleri göz değildi' derdi babam. Sanki bir memleket. Daima sonbahar vurgunu. Yorgun argındır elbet. Çantası koltuğunda hep öyle sessiz. Derli toplu giyinir, eli yüzü tertemiz... Gözyaşının bir damlası umut, bir damlası sevda. Gelincik çiçeği takmıştır saçlarına. Su vermiş, emek vermiş, gül vermiştir bana gülesiye. Bembeyaz bir kalbi vardır bende. Taşırım ölesiye. Yokluğunda 10 yıl... Nur içinde yat evimizin, yuvamızın mukaddes yüzlü Çolpan İlhan'ı..." ifadelerine yer verdi.

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