Kepez'de "Çöp Taksi" uygulaması

Antalya'nın Kepez Belediyesi, "Çöp Taksi" uygulamasını hayata geçirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, dar sokaklara kolaylıkla girebilen çöp taksi, konteyner yanına atılan çöplerin de hızla toplanarak, çevre ve görüntü kirliliğinin ortadan kaldırılmasını sağlıyor. Aracın kapasitesi dolunca en yakın çöp kamyonunun damperine yükünü boşaltıyor.

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Tek seferlik 1.5 tonluk çöp kapasitesi bulunan aracın, sabah 08.00 ile gece 24.00 saatleri arasında iki ekip tarafından hizmet vereceği belirtildi.

Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, "Kepezlilerin sağlıklı, temiz ve güvenli bir çevrede yaşaması bizim önceliğimiz. Temiz bir çevre, sadece belediyelerin değil, tüm komşularımızın ortak sorumluluğudur" dedi.

Başkan Kocagöz ayrıca, daha önce Kepez'de ortalama 89 çöp şikâyeti varken, bu sayının 8'e düşürüldüğünü sözlerine ekledi.