        Kepez'de 1.5 ton patates imha edildi | Son dakika haberleri

        Kepez'de otel ve restoranlara satılan 1.5 ton patates imha edildi

        Antalya'nın Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, otel ve restoranlara işlenmiş patates sağlayan işletmedeki hijyen dışı koşullarda üretilen 1.5 ton patatesi imha etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.09.2025 - 12:18 Güncelleme: 24.09.2025 - 14:18
        • 1

          Kepez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, hijyen dışı koşullarda üretim yapan işletmedeki 1.5 ton patatesi imha etti.

        • 2

          Kepez Belediyesi, halk sağlığını korumaya yönelik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü ile birlikte vatandaşlardan gelen şikayet üzerine Ayanoğlu Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işleme tesisinde denetleme yaptı.

        • 3

          Yapılan kontrollerde, otel ve restoranlara işlenmiş patates temin eden işletmenin gerekli izinlere sahip olmadığı ortaya çıktı.

        • 4

          Denetim sırasında işletmede hijyen kurallarına aykırı koşullar gözlendi.

        • 5

          İşletme içerisinde ağır koku oluştuğu, gıda güvenliğine uygun olmayan ortamlarda üretim yapıldığı belirlendi.

        • 6

          Yetkililer, tüketici sağlığını tehdit eden ürünlerin piyasaya sürülmemesi için 1.5 ton işlenmiş patatesi imha etmek üzere işlem altına aldı. İşletme hakkında yasal süreç başlatıldı.

        • 7

          Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, sağlıksız ve denetimsiz üretime karşı kararlı olduklarını vurgulayarak, "Hemşehrilerimizin sofrasına sağlıksız gıdaların ulaşmasına asla izin vermeyeceğiz. Kepez Belediyesi olarak denetimlerimizi sıklaştırıyor, halkımızın sağlığını korumak için tüm kurumlarla iş birliği içerisinde çalışıyoruz. Vatandaşımızın güvenliği ve sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Kaçak ve hijyen dışı üretim yapanlara göz yummayacağız" dedi.

        • 8
