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Kepçe-1 Operasyonu'nda hırsızlara drone takibi!

Bitlis’te ilginç bir operasyona imza atıldı. Kentte azılı hırsızlık çetesi drone ile takip edildi. Çete, izinli kazı çalışması yürütüyormuş gibi kepçelerle yer altındaki elektrik kabloları ve trafoları çalarken, polis de sessiz sedasız drone ile takip ederek o anları kaydetti

Giriş: 26.12.2022 - 12:05 | Güncelleme: ABONE OL
Bitlis'te kepçeyle kablo hırsızlığı drone ile kayıtta! - Güncel haberler
Kepçeyle kablo hırsızlığı drone ile kayıtta!
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Bitlis’te trafo ve toprak altındaki kabloların çalınması üzerine Asayiş şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, ekipler yaptığı çalışmada kepçelerle ve araçlarla hırsızlık yapan bir çeteyle karşılaştı.

İZİNLİ KAZI YAPIYORMUŞ GİBİ

Çeteyi takibe alan polis, şebekenin sahip olduğu iş makinalarıyla sanki izinli kazı çalışması yapıyormuş gibi işlerini yürüttüğünü tespit etti. Şüpheliler, bu yöntemle kazdığı topraktan çıkardıkları kabloları çalıyordu. Bunun yanı sıra açıkta bulunan trafolarda da sanki çalışma yapıyormuş gibi kabloları sökerek çalıyordu.

O ANLAR DRONE İLE KAYDEDİLDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, o anları drone ile kaydetti. Hırsızlık çetesi toprağı kazıp kabloları çalarken ve elektrik direklerinde bulunan trafoları söküp çaldığı anlar drone ile saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen tüm bu görüntüler soruşturma dosyasına girdi.

KEPÇE-1 OPERASYONU

Elde edilen delillerin ardından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda çetenin 22 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.

Çetenin suçta kullandığı kepçe ve araçlarına da el konuldu. Soruşturmanın ardından 18 kişilik çete Bitlis Adliyesi’ne gönderildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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