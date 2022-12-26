Kepçeyle kablo hırsızlığı drone ile kayıtta!

Bitlis’te trafo ve toprak altındaki kabloların çalınması üzerine Asayiş şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, ekipler yaptığı çalışmada kepçelerle ve araçlarla hırsızlık yapan bir çeteyle karşılaştı.
İZİNLİ KAZI YAPIYORMUŞ GİBİ
Çeteyi takibe alan polis, şebekenin sahip olduğu iş makinalarıyla sanki izinli kazı çalışması yapıyormuş gibi işlerini yürüttüğünü tespit etti. Şüpheliler, bu yöntemle kazdığı topraktan çıkardıkları kabloları çalıyordu. Bunun yanı sıra açıkta bulunan trafolarda da sanki çalışma yapıyormuş gibi kabloları sökerek çalıyordu.
O ANLAR DRONE İLE KAYDEDİLDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, o anları drone ile kaydetti. Hırsızlık çetesi toprağı kazıp kabloları çalarken ve elektrik direklerinde bulunan trafoları söküp çaldığı anlar drone ile saniye saniye kaydedildi. Kaydedilen tüm bu görüntüler soruşturma dosyasına girdi.
KEPÇE-1 OPERASYONU
Elde edilen delillerin ardından operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 18 kişi gözaltına alındı. Yapılan çalışmalarda çetenin 22 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirdiği tespit edildi.
Çetenin suçta kullandığı kepçe ve araçlarına da el konuldu. Soruşturmanın ardından 18 kişilik çete Bitlis Adliyesi’ne gönderildi.