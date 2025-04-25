Keny Arroyo: Evimizde gol atmayı istiyordum

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta açılış maçında sahasında Atakaş Hatayspor'u 5-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Keny Arroyo, galibiyet sonrası açıklamalarda bulundu.

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"BU MAÇA İYİ HAZIRLANDIK"

Bu maça hocamız bizi iyi hazırladı, iyi hazırlandık. Kazanmak istedik. Bir gol yedik ve sonrasında tepki verdik. Performansımızdan taraftarımızın memnun olduğunu biliyorum. Taraftarımızı memnun etmek güzel.

"EVİMİZDE GOL ATMAYI İSTİYORDUM"

Evimizde gol atmayı istiyordum. Takım arkadaşlarıma, Rafa'ya asisti için teşekkür ederim. Umarım iç sahada daha fazla gol atarım ileride. Adaptasyon sürecim iyi gidiyor. Hocamız bana çok yardımcı oluyor, özel ilgileniyor. Üzerine koyarak önümüzdeki sene daha iyi olmak için çalışıyorum.