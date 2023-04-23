"2 YIL İÇİNDE TESLİM EDİLECEK"
'Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden' kampanyası detaylarını açıklayan Bakan Murat Kurum, konutların en geç 2 yıl içerisinde teslim edileceğini duyurdu.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sadece bugün 10,5 milyar liralık 6 bin 500 konutun inşası ve teslimi yapılmıştır. Bina dönüşüme uygunsa 3'te 2 çoğunluk dönüşme girmek istiyorsa rezerv alanda ya da yerinde yapılacak. Önce yerindekine odaklanacağız.
Dönüşüme girmesi gereken konut sayısı 200 bini aşarsa kura çekeceğiz. Yerindeki değeri 10 lira, rezerv alandaki değer 20 lira ise yerindeki değerini düşeceğiz. Kalan tutarın da yarısını biz karşılayacağız. İsterse TÜFE ve memur maaş katsayısına göre isterse kalan tutarı 0, 79 vade farkıyla 10 yıla kadar sabit kredi kullanıp borcunu ödeyecek.
2+1 dairelerimizin 1,5 milyon liralık maliyetinin yarısını biz karşılayacağız. Vatandaşımız 75 bin TL peşin ödeyip kalan tutarı başlangıç tutarı 5 bin 625 liradan 10 yıl vadede ödeyebilecek. 3+1 konutlarımızın maliyeti 1 milyon 800 bin TL. Yine yarısını devletimiz karşılıyor." ifadelerini kullandı.