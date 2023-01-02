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Esenyurt'ta park tartışmasında feci anlar! Aracıyla çarpıp sürükledi

İstanbul Esenyurt'ta park yeri tartışması inanılmaz bir olayla sonuçlandı. Buna göre çıkan kavgada site sakini, kendisini polise ihbar eden komşusuna aracıyla çarptı. Ardından da çarptığı kişiyi metrelerce kaput üstünde sürükledi

Giriş: 02.01.2023 - 15:33 | Güncelleme: ABONE OL
Kendisini polise şikayet eden kişiyi kaputta sürükledi!
Kendisini polise şikayet eden kişiyi kaputta sürükledi!
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DHA

Esenyurt'ta otomobil park etme yüzünden çıkan tartışmada, otomobil sürücüsü çarptığı kişiyi metrelerce kaput üstünde götürdü. O anlar çevredekiler tarafından görüntülendi.

DHA'nın haberine göre ilçede dün akşam saatlerinde bir kişi, yaşadığı sitenin otoparkının önüne otomobilini park eden sürücüyle tartışmaya başladı.

METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Tartışma büyüyünce site sakini, durumu polis ekiplerine bildirdi. Bunu öğrenen sürücü, kendisini polise şikayet eden kişiye otomobiliyle çarparak kaputun üstünde metrelerce sürükledi.

Çevredekiler, kurtarmak için aracın arkasından koştu. Kaputun üstündeki adam ise can havliyle kendini otomobilden attı.

Otomobil sürücüsü kayıplara karışırken, ihbar üzerine gelen ekipler olay yerinde inceleme yaptı. Ardından da şikayetçi olan kişiyi ifadesini almak için emniyete götürdü. O anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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