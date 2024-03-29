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        Haberler Gündem Güncel Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

        Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

        Kayseri'de, kendini polis olarak tanıtan zanlı 560 bin TLlik dolandırıcılık yaptı. Şüpheli ekiplerin yaklaşık 178 saatlik güvenlik kamera kayıtları incelemesi sonucunda

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.03.2024 - 23:51 Güncelleme: 29.03.2024 - 23:51
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        Kendini polis olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
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        Kayseri'de, 70 yaşındaki bir kişiyi telefonda arayıp kendisini polis gibi tanıtarak 560 bin TL değerinde ziynet eşyasını dolandıran şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

        Fotoğraf: DHA

        Kentte bir kişi, 70 yaşındaki bir vatandaşı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıttı. Bir süre sonra vatandaş ile buluşarak 560 bin TL değerinde ziynet eşyasını aldı ve kayıplara karıştı.

        Vatandaşın ihbarı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Ekiplerin yaklaşık 178 saatlik güvenlik kamera kayıtları incelemesi sonucunda şüphelinin kimliği tespit edildi.

        Fotoğraf: DHA

        Adresine operasyon düzenlenen şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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