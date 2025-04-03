Kenan Yıldız için Barcelona iddiası: Arda Güler ile rakip olabilir!
Juventus'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Yıldız için İspanyol basınından çarpıcı bir transfer iddiası geldi. Barcelona'nın Kenan Yıldız için teklif hazırlığında olduğu belirtildi. İşte detaylar...
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Juventus'ta forma giyen milli yıldızımız Kenan Yıldız için çarpıcı bir transfer gelişmesi yaşandı.
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İtalyan ekibinde 10 numaralı formayı giyen ve takımın geleceği olarak görülen Kenan Yıldız, bir yandan da Avrupa devlerinin hayallerini süslüyor.
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İspanyol basınında El Nacional'in haberine göre, Barcelona, Kenan Yıldız'ı kadrosuna katmak için Juventus'a resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.
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Haberde, Katalan ekibinin genç futbolcu için 50 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkardığı ancak Juventus'un bu miktarın artırılmasını talep ettiği belirtildi.
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ARDA İLE RAKİP OLABİLİRLER
Kenan Yıldız'ın Barcelona'ya transfer olması durumunda Türk futbolunu iki büyük mücevheri olarak görülen Arda Güler ve Kenan Yıldız, aynı zamanda büyük iki rakip olabilirler.
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19 yaşındaki Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 42 maça çıkarken 7 gol atıp 4 asist yaptı.
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