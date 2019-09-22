2014 yılında spor yaparken talihsiz bir kaza sonucunda beyin kanaması geçirip hastaneye kaldırılarak bitkisel hayata giren Kenan Işık’ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyor. 2014 yılının Mart ayında gitmiş olduğu spor salonunda saunadan çıkarken ayağı kayarak düşmüş ve başını çarpmıştı. Kazanın sonucunda hastaneye kaldırılan Kenan Işık, hemen ameliyata alınarak 3,5 saatlik bir operasyon geçirerek ardından yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Bir süre bitkisel hayatta kalan Kenan Işık daha sonrasında Almanya’da tedavi görmeye başladı. Yakınları tarafından kısmen hareket etmeye başladığı belirtilen ünlü tiyatrocu, şu sıralar eşi tarafından evinde bakılıyor.

Dönem dönem medyada çıkan “Kenan Işık Öldü mü” sorusu ve haberleriyle hayranlarını üzse de, çıkan asılsız haberler kısa süre içerisinde açıklığa kavuştuğunda, üzüntüler yerini umuda bırakıyor. Kısa bir süre önce yakınları tarafından ziyaret edilen Kenan Işık’ın sağlık durumunun iyiye gittiği öne sürülmüştü. Medyada herhangi bir fotoğrafı paylaşılmayan Kenan Işık’ın sağlık durumu merak ediliyor.

Kendisine acil şifalar diliyor, en kısa zamanda sevenlerine ve hayranlarına kavuşmasını umuyoruz.

Kenan Işık Kimdir? Kaç Yaşında, Nereli?

Kenan Işık 1947 senesinde Malatya Yeşilyurt’ta dünyaya geldi. 71 Yaşında olan Kenan Işık aslen Giresunludur. Devlet Demiryollarından emekli bir memur çocuğu olan Kenan Işık, ailesinde sanatla uğraşan kimse olmamasına rağmen ilkokuldan itibaren tiyatroyla hep ilgilenen bir insan olmuştur. Orta öğrenimini sürdürdüğü sırada Malatya Halkevi’nde amatör olarak tiyatro yapmaya başlamıştır. Lise öğrenimi döneminde Ankara’da olan ünlü oyuncu burada Meydan Sahnesi’nde tiyatroya olan ilgi ve sevgisini devam ettirmiştir.

Ankara Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi mezunu olan Kenan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatrosu sanatçısı olarak göreve başlamıştır. Birçok oyun yazıp sahnelemiştir. Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği görevi yapmış, birçok gazetede köşe yazarı olarak yer almıştır.

Televizyonda başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı “Dadı” dizisiyle herkes tarafından tanınan bir isim oldu. Kısa bir süre haber sunucusu olarak görev yaptıktan sonra, televizyon programları arasında çok izlenen kim 500 bin ister isimli yarışmanın sunuculuğunu üstlenmiştir ve bu görevine 21 Mart 2014 yılında geçirdiği kazaya kadar devam etmiştir.