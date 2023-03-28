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Üç gün önce CHP'nin sosyal medya hesaplarından "Türkiye'nin Kemal'i" adlı Twitter sayfasında "İçimizden biri 13. Cumhurbaşkanı Kemal Kılıçdaroğlu" başlığıyla bir klip paylaşıldı.

Söz konusu klipte Gaye Su Akyol'un 'Anadolu Ejderi' adlı şarkısı kullanıldı. Bunun üzerine Akyol, şöyle dedi: Şarkıyı kullanmak için izin alan olmadı ama yakışmış.

Bugün ise Kenan Doğulu, AK Parti tarafından hazırlanan bir video nedeniyle siyasilere izin siteminde bulundu. Doğulu, sitemini şu şekilde dile getirdi: "Yaparım Bilirsin adlı şarkımın, içinde TOGG markasının da yer aldığı siyasi içerikli bir videoda, benden yazılı veya sözlü herhangi bir izin alınmadan paylaşıldığını dostlarımın uyarısıyla fark ettim. Ben de sizler gibi bunu ilk kez sosyal medyada gördüm ve çok şaşkınım."

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