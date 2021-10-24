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Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı

Kocaeli'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden tiyatro oyuncusu Kemal Kuruçay, Ankara'da ailesi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Cenazeye, sanat camiasından katılımın az olduğu gözlenirken, Kuruçay'ın yeğeni Baran Cimitay, "Kıymet bilinmiyor. Bizler daha çok katılım bekliyorduk" dedi

24.10.2021 - 09:28 | Güncelleme: ABONE OL
Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı - Magazin haberleri
Kemal Kuruçay son yolculuğuna uğurlandı
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DHA

Seksenler Dizisi'nde 'Seyfi' karakterini canlandıran oyuncu Kemal Kuruçay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Piri Reis Mahallesi'ndeki dizi setinde, bir sahnenin çekimi için hazırlık yaptığı sırada fenalaşarak yere yığıldı. Set ekibi tarafından haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kalp krizi geçiren Kemal Kuruçay'ı Bayramoğlu Mahallesi'ndeki özel bir hastaneye kaldırdı. Kemal Kuruçay, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kuruçay'ın cenazesi, dün Ankara'ya getirildi. Kuruçay için Karşıyaka Mezarlığı'ndaki Ahmet Efendi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kemal Kuruçay'ın annesi Lütfiye, kardeşi Nejla, eşi Yasemin, oğulları Doğukan ve Batuhan Kuruçay, yeğenleri Baran ile Seda Cimitay'ın yanı sıra bazı set arkadaşları ile sevenleri katıldı. Cenazede taziyeleri kabul eden aile yakınlarının, gözyaşlarını tutamadığı ve ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Kuruçay, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

'KEMAL AĞABEYİ SEVENLER BURADA'

Öte yandan törene sanat camiasından katılımın az olduğu görüldü. Necmi Yapıcı, "Kemal ağabeyle 1997'den beri çalışıyoruz. Kemal ağabey dünyanın en tatlı insanlarındandır. Allah vergisi yeteneği vardı. Onu izleyip de sevmeyen yoktur. Büyük şok yaşadık bu haberle. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Cenaze namazının Ankara'da olması nedeniyle katılım olmamıştır. Bizler İstanbul'dan geldik. İstanbul'da cenaze namazı kılınabilseydi daha kalabalık olurdu. Buraya da gelebilen geldi. Ancak Ankara'daki sanat camiasından da kimseyi göremedim. Burada da çok oyuncu arkadaşı vardır. Bizim diziden gelebilen herkes geldi. Gelenin de gelmeyenin de canı sağ olsun. Kemal ağabeyi sevenler, son görevini yapmak isteyenler burada" dedi.

'BİZLER DAHA ÇOK KATILIM BEKLİYORDUK'

Öte yandan katılım ile ilgili konuşan Kuruçay'ın yeğeni Baran Cimitay ise "Kıymet bilinmiyor. Bizler daha çok katılım bekliyorduk. Allah yine herkesten razı olsun. Sosyal medyada paylaşan herkes iyi dileklerde bulundu. Kendisinin de yaklaşık 6 aydır rahatsızlığı vardı. Ancak hastaneye gitmiyordu. Kendisini biraz ihmal etti" diye konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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