Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Parti Meclisi Toplantısı yapıldı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Parti Meclisi Toplantısı yapıldı. Toplantıda il ve ilçe başkanlarının göreve iade edilip edilmeyeceğine yönelik oylama yapıldı
Giriş: 23.07.2023 - 22:00
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi Toplantısına başkanlık etti.
İl ve ilçe başkanlarının göreve iade edilip edilmeyeceğine yönelik oylama sona erdi. Tüm il ve ilçe başkanlıklarının göreve iade talebi Parti Meclisi kararıyla reddedildi.
Göreve dönüş için gereken 40 oya hiçbir isim ulaşamadı.