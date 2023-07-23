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        Haberler Gündem Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Parti Meclisi Toplantısı yapıldı

        Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Parti Meclisi Toplantısı yapıldı

        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Parti Meclisi Toplantısı yapıldı. Toplantıda il ve ilçe başkanlarının göreve iade edilip edilmeyeceğine yönelik oylama yapıldı

        Habertürk
        Giriş: 23.07.2023 - 22:00
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        CHP Parti Meclisi Toplantısı yapıldı
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        Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Parti Meclisi Toplantısına başkanlık etti.

        İl ve ilçe başkanlarının göreve iade edilip edilmeyeceğine yönelik oylama sona erdi. Tüm il ve ilçe başkanlıklarının göreve iade talebi Parti Meclisi kararıyla reddedildi.

        Göreve dönüş için gereken 40 oya hiçbir isim ulaşamadı.

        #HABER
        #Cumhuriyet Halk Partisi
        #Kemal Kılıçdaroğlu
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