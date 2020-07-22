Kemal Gülman kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular magazin takipçileri tarafından merak konusu oldu. İşte iş insanı Kemal Gülman hayatı hakkında detaylar...



KEMAL GÜLMAN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

1932 yılı doğumlu olan Kemal Gülman, Gülman Group'un sahibi ve CEO'sudur. Gülman Group 1952 yılında kurulan gayrimenkul, ticaret, sanayi vb. alanlarda faaliyet gösteren bir firmadır. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisidir.Gülman Group'un sahibi olan Kemal Gülman, Türkiye'nin en zengin kişiler listesinde ilk 100 sırada yer almaktadır. Yapılan araştırmaya göre ilk 100 en zenginler listesi içerisinde Kemal Gülman 50. sırada yer alıyor. Gülman Group'un özellikle başta gayrimenkul sektörü olmak üzere, enerji, denizcilik, lojistik vb. alanlarda birçok başarısı bulunmaktadır.