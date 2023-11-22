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        Haberler Dünya Kellogg deneyi: Bir şempanze ve bebek beraber büyürse ne olur?

        Kellogg deneyi: Bir şempanze ve bebek beraber büyürse ne olur?

        1931 yılında dokuz ay boyunca sürdürülen bir deneyde; bebek bir şempanze ile 2 yaşındaki bir çocuk beraber büyütüldü. Şempanzeye bir insan gibi davranıldı ancak beklenen ilerleme kaydedilmedi; onun yerine bebek, şempanze gibi davranmaya başladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.11.2023 - 11:43 Güncelleme: 22.11.2023 - 11:43
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        • 1

          26 Haziran 1931'de karşılaştırmalı psikolog Winthrop Niles Kellogg ve eşi tarafından bugün bile ahlaki boyutu tartışılan bir deney gerçekleştirildi.

        • 2

          Kellogg, öğrenciliğinden beri bir bebeğin ormana bırakıldığında buna nasıl uyum sağlayacağını görmek istiyordu ama bunun etik olmadığının da farkındaydı. Bu yüzden hayalinin tam tersini yaptı; Gua ismindeki şempanzeyi, o sıralarda 2 yaşında olan oğlu Donald ile birlikte büyütmeye başladı.

        • 3

          Sonraki dokuz ay boyunca; bir şempanze ve bir insan, sanki aynı türdenmiş gibi yetiştirildi. Şempanzeye bir insan gibi davranıldı ve küçük çocuk onu bir kardeş olarak kabul etti; aynı şekilde beslendiler, sevildiler ve giydirildiler.

          Bir süre şempanze Gua, bebeğe göre daha başarılı bir öğrenme süreci geçirdi.

        • 4

          Ancak süreç yavaş yavaş tersine döndü ve Donald, şempanzeyi taklit etmeye başladı. Bebek, şempanze gibi sesler çıkarmaya ve agresifleşmeye hatta insanları ısırmaya başladı.

        • 5

          Gua'nın insanlığa dair bir şey öğrenememesi ve Donald'ın yavaş yavaş şempanzeye dönüşmesi; deneyin çarpıcı bir bulgusu. Hatta yazarlar, aniden bitirilen bu deneyin sebebinin Donald'daki davranış geriliği olduğunu düşünüyor.

        • 6

          Donald'ın daha sonra hayatına nasıl devam ettiğini bilmiyoruz ancak bazı kaynaklarda henüz 43 yaşındayken intihar ettiği yazıyor.

          Bu deney; yetersiz veriler ve objektif olmayan çevre koşulları nedeniyle psikologlar arasında kabul görmedi.

          Kaynak: Smithsonian Magazine, History Of Yesterday, The Sun, York Üniversitesi

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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