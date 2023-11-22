Kellogg deneyi: Bir şempanze ve bebek beraber büyürse ne olur?

Sonraki dokuz ay boyunca; bir şempanze ve bir insan, sanki aynı türdenmiş gibi yetiştirildi. Şempanzeye bir insan gibi davranıldı ve küçük çocuk onu bir kardeş olarak kabul etti; aynı şekilde beslendiler, sevildiler ve giydirildiler.

Bir süre şempanze Gua, bebeğe göre daha başarılı bir öğrenme süreci geçirdi.