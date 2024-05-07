Keklik avına 50 bin 824 lira ceza
Bitlis'te kafes avcılığı yapan 2 kişiye 50 bin 824 lira para cezası uygulandı. 8 keklik sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınırken 4 kınalı keklik, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.
Adilcevaz İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Çalışmalar çerçevesinde yol kontrol noktasında durdurulan araçta 12 kınalı keklik, 4 tahta kafes ve 2 adet gizlenme örtüsü ele geçirildi.
KEKLİKLER DOĞAYA SALINDI
8 keklik sağlık kontrollerinin ardından doğaya salınırken 4 kınalı keklik, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.
50 BİN 824 LİRA PARA CEZASI
Doğa Koruma ve Milli Parklar Bitlis Şube Müdürlüğü tarafından 2 kişi hakkında 32 bin 824 TL idari para cezası ve 18 bin TL tazminat cezası uygulandı.
Ele geçirilen kafesler ve tuzaklar yakılarak imha edildi.