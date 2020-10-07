Dillere destan olmuş bir tavuk tarifi ile sizlerleyiz! Hem tavuğu hem makarnası hem salatası ile muhteşem bir yemek. Bugün sizlerle evlerinizde hem daha ucuz hem daha lezzetli bir kekiklim yapacağız. Bu özel lezzet, kekiklim tavuk tarifini hep beraber püf noktalarıyla yapmaya başlayalım.

Kaç Kişilik: 2-4

Hazırlama Süresi: 20 dakika

Pişirme Süresi: 25 dakika

Kekiklim Tavuk Tarifi İçin Gereken Malzemeler:

Tavuk Marinesi İçin;

500 gr tavukgöğsü

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 diş sarımsak ( minik rendeyle rendeleyelim )

1 tatlı kaşığı sirke

1 tatlı kaşığı kekik

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

1 kutu sıvı krema ( 200 ml )

50 gr kaşar peynir ( rendelenmiş )

Makarna İçin;

Yarım paket penne makarna

1 tatlı kaşığı toz zerdeçal

Tuz

1 yemek kaşığı sıvı krema ( Tavuk için kullanacağımız kremadan 1 yemek kaşığı kullanacağız )

1 yemek kaşığı dolusu tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı kuru fesleğen

Kekiklim Tavuk Tarifi Yapılışı:

İlk olarak tavuğun harcını hazırlayalım.

Karıştırma kabına krema ve kaşar peyniri hariç, tüm malzemeleri alalım.

Üzerine küp küp doğranmış tavukgöğüslerini ekleyelim.

İyice karıştırarak her yerine karşımın değmesine özen gösterelim.

En az 2 saat üzerini streçleyip, buzdolabına kaldıralım.

Süre sonunda iyice kızmış tavamıza tavuklarımızı dizelim.

Üzerine kapak örtmeden, bir tarafı tamamen kızarmadan çevirmeyelim.

Suyunu salmasınlar.

Tamamen kızaran tavuklarımızın üzerine, krema ve kaşarımızı koyalım.

Kıvamı koyulaşana kadar pişirelim.

Bu arada kaynayan suyun içine tuzumuzu ve zerdeçalımızı ekleyelim.

Ardından makarnamızı ilave edelim.

Ayrı bir tencereye yağlarımızı alıp, eritelim.

Sonra fesleğenimizi ekleyip, haşlayıp süzdüğümüz makarnamızı alalım.

1 yemek kaşığı kremayı ekleyip, karıştıralım.

1 dakika sonra ocağın altını kapayalım.

Makarnamız hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Bu tarif aslında tavukgöğsü ile yapılıyor.

Ama siz tavuğun kalçasından da yapabilirsiniz.

Bu şekilde yapıldığında daha sulu sulu oluyor ve kesinlikle tadı daha güzel oluyor.

Tavuğumuzu baharat ile beklettikten sonra en az bir saat dinlendirdik.

Ama bir gün önceden yapıp dinlendirirseniz tadı daha güzel olacaktır.

Yeşilliklerimizi sirkeli suda bekletmek önemlidir.

Çünkü sadece su ile yıkamak yeterli hijyen açısından yeterli olmayacaktır.

Kekiklim tavuk tarifi için makarnanızı haşlarken bir tatlı kaşığı zerdeçal kullanmak hem görüntüsünü hem de tadını olumlu yönde etkileyecektir.