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        Haberler Bilgi Yaşam Kekik Yağının Faydalarına Çok Şaşıracaksınız - Kekik Yağı Neye İyi Gelir, Faydaları Neler?

        Kekik Yağının Faydalarına Çok Şaşıracaksınız - Kekik Yağı Neye İyi Gelir, Faydaları Neler?

        Bitkiler yüzyıllar boyu şifalı özellikleri nedeniyle alternatif tıpta yerini almıştır. Bitkilerin şifalı özelliklerinden faydalanmak isteyen birçok insan ise bu bitkileri sıklıkla kullanarak çeşitli rahatsızlıklarını tedavisinde bu bitkilerden yararlanmıştır. Esansiyel bir yağ olan kekik yağı ise gerek aktarların gerekse de doğal ürünlerin satıldığı yerlerin raflarında insanlara sunulan bir üründür. Peki kekik yağının faydaları neler, herhangi bir zararı var mı, kekik yağı kaç damla içilir? İşte kekik yağına dair tüm merak edilenler…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2024 - 12:54 Güncelleme: 23.11.2024 - 12:54
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        Kekik Yağının Faydaları
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        Kekik bitkisinden elde edilen kekik uçucu yağı en güçlü antioksidanlar arasında sayılabilir. Sağlık için faydalı ve şifalı bir ürün olarak bilinen kekik yağının çeşitli hastalıkların oluşmasına engel olduğu bilinir. Antioksidan özellikleri ve kekik yağı çeşitli faydaları ile ön plana çıkan kekik yağı çeşitli farklı kullanım alanlarına sahiptir.

        KEKİK YAĞI FAYDALARI

        Kekik yağı antioksidan özelliğiyle öne çıkan bir esansiyel yağdır. Kekik yağı sağlık için yararlı olabilen bir takım bileşiğe sahiptir. Bu bileşikler Timol, Cineol, Linalool, Borneol, Carvacrol olarak sıralanabilir. Kekik yağı faydaları aşağıda sıralanmıştır;

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        • Saç dökülmesinin azalmasını sağlar.
        • Diş sağlığı üzerinde koruyucu bir etkiye sahiptir.
        • Güçlü antioksidan özellikleri vardır.
        • Kemik rahatsızlıkları için kullanılabilir.
        • Üst solunum yollarını rahatlatıcı bir etkisi vardır.
        • Kaygıyı ve stresi azaltıcı bir etkiye sahiptir.
        • Bel ağrısı üzerinde etkili olduğu bilinir.
        • Mide ve bağırsaklarda gaz oluşumunu önleyebileceği bilinir.
        • Hormon seviyelerini dengeleme konusunda yardımcı olabilir.
        • Cilt üzerindeki sivilce ve yaraları iyileştirme üzerinde etkili olabilir.

        KEKİK YAĞI ZARARLARI

        Kekik yağı zararları var mı? Uygun dozlarda ve düzenli olarak tüketildiğinde oldukça faydalı olabilen bu yağın kullanımı herkes için uygun olmayabilir. Hamile bireylerin ve hipertansiyon hastalarının kekik yağının kullanımından kaçınması önerilir. Kekik yağının çok yüksek dozajlarda kullanılması bazı zararlı etkilere neden olabilir. Görülen bu zararlı etkilerin kaynağı kekik yağında bulunan timol olabilir. Yüksek dozlardaki timol cilt ve iç organların etkilenmesine neden olabilen hafif bir tahriş edici etkiye sahiptir. Bu yan etkiler arasında mide bulantısı, kusma, merkezi hiperaktivite (uygunsuz konuşkanlık) ve mide rahatsızlıkları sıralanabilir.

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        KEKİK YAĞI CİLDE FAYDALARI

        Birçok insan tarafından uzun yıllardır kullanılan kekik yağının cilt üzerindeki faylarını da göz ardı etmemek gerekir. Kekik yağı cilde faydaları fazla olan bir üründür. Sivilce sorunu olan kişilerin kekik yağı kullanması halinde cilt üzerindeki sivilcelerin temizlendiği bilinir. Akne ve sivilceye neden olabilen bakteri ve iltihapları yok ederek akne ve sivilce oluşumunu önlediği bilinen kekik yağı cilt hücrelerinin yenilenmesini destekleyen bir içeriğe sahiptir. Bu sayede kekik yağı ciltteki yaşlanma belirtilerinin yavaşlamasına yardımcı olabilir. Ayrıca ciltte bulunan koyu leke ve hipermigmentasyon gibi sorunların hafifletebilir ve cilt tonunun eşitlenmesini sağlayabilir. Bunun yanı sıra ciltteki sebum üretimini dengeleyerek cildin daha mat ve sağlıklı bir görünüme sahip olmasına destek olabilir.

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        KEKİK YAĞI SAÇA FAYDALARI

        Kekik yağı saça faydaları neler? Kekik yağının faydalarından biri de saça uygulanması halinde saç dökülmesini durdurması olarak bilinir. Kekik yağı kullanımı saç derisindeki kan dolaşımını arttırır ve antioksidan özelliği nedeniyle saç köklerinin güçlenmesini sağlayarak saç dökülmesinin azalmasına yardımcı olabilir. Besleyici özellikleri sayesinde kekik yağı kuru ve yıpranmış saçların daha doğal ve sağlıklı görünmesini destekleyebilir.

        Ayrıca kekik yağı kullanımı saç foliküllerini uyarır ve saçların daha sağlıklı, hızlı ve güçlü bir şekilde büyümesini sağlayabilir. Bunun yanı sıra antifungal özellikleri olan bu yağ saç derisinde bulunan mantar ve bakterilerin azalmasına ve saç derisini kirden ve fazla yağdan arındırarak kepek oluşumunun ve kaşıntının azalmasına yardımcı olabilir.

        KEKİK YAĞININ MİDEYE FAYDALARI

        Kekik yağının mide güçlendirici bir özelliği olduğu bilinir. Sindirim sisteminde rahatlamaya sağlayan kekik yağının kullanımı ağır yemekler sonrasında oluşan gaz ve hazımsızlık gibi problemlerinin giderilmesini sağlayabilir. Kekik yağı mideye faydaları için düzenli kullanım gerekir.

        KEKİK YAĞI ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİR Mİ?

        Peki kekik yağı öksürüğe iyi gelir mi? Kekik yağının antimikrobiyal etkileri sayesinde solunum yollarını daraltabildiği ve öksürüğü azaltabildiği bilinir. Kekik uçucu yağı solunum yollarındaki bakteri ve virüslere karşı etkilidir. Bronşit gibi solunum problemlerinde 4-5 damla kekik yağı inhalasyon yöntemi ile kullanılabilir. Ancak bir doktora danışmakta fayda olduğu da unutulmamalıdır

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        KEKİK YAĞI KAÇ DAMLA İÇİLİR?

        Bu noktada birçok kişinin aklında “Kekik yağı kaç damla içilir?” sorusu olabilir. Kekik yağı bir bardak ılık suyun içerisine 3 ila 5 damla damlatılarak içilebilir.

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        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
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