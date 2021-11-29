Ünlü yıldız koronavirüse yakalandı

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İngiliz oyuncu Keira Knightley, sanatçı eşi James Righton ve çocukları Edie ve Delilah ile birlikte koronavirüse yakalandı. Knightley, eşinin ve çocuklarının testinin pozitif çıktığını açıkladı.

36 yaşındaki oyuncu, eşinin hastalığı belirsiz bir şekilde geçirdiğini ifade etti.

Keira Knightley, eşinin soğuk su yüzücüsü olduğunu, bu nedenle hastalıktan fazla etkilenmediğini, ancak kendisinin aynı durumda olmadığını çok kötü hissettiğini belirtti.