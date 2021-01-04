Pazar günleri ekranlara gelen Kefaret dizisi, bu akşam heyecanlı bir bölümü geride bıraktı. İşte Kefaret 8. yeni bölüm fragmanı...



KEFARET 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, Sabri’den miras kalan güzel çiftlikte Sude ve Can ile yaşamaya başlar. Sude’nin eski dadısı Ayşe de çiftliktedir, Zeynep’e kaçırılma sonrası yaşananlar hakkında tüm merak ettiklerini anlatır.

Zeynep, Sude ile yakınlaştıkça Sinan’ın ulaştığı yeni bilgiler kuşkularını tırmandıracaktır. Münevver kardeşine iş bulma gayretine düşer ancak Sinan’ın herkesten sakladığı gizemli ve önemli bir işi vardır.

Abisinin hapisten çıkmasıyla birlikte tırmanmaya başlayan olaylar sonucu vurulan Arzu’yu tedavi etmesi için Ahmet zorla getirilir. Ahmet küçük Cansu ile tanışır.

KEFARET 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI...