Kedilerin pençelerinin sökülmesi yasaklanmalı mı?

07 HAZİRAN 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
New York, ABD'de kedilerin pençelerinin sökülmesini yasaklayan ilk eyalet olabilir.
Bu işlemi tıbbı ihtiyaçlar haricinde yasaklayan yasa tasarısı eyalet meclisinden geçti.
Yasa, New York Valisi Andrew Cuomo'nun onayıyla yürürlüğe girecek.
Kedilerin pençelerinin sökülmesine karşı çıkanlar bu işlemi, "barbarca ve zalimce" buluyor.
Birçok Avrupa ülkesi ile Brezilya, İsrail, Avustralya ve Yeni Zelanda'da kedilerin pençelerinin sökülmesi yasak.
Pençelerin büyüdüğü kemiklerin kesilmesi anlamına gelen onikektomi bir neşter ya da lazerle yapılıyor.
Hayvanseverler bunu birinin ayak ya da el parmaklarını kesmeye bezentiyor. Pençelerin sökülmesi kedinin dengesini etkileyebiliyor.
Havyanlar için hayır kurumu International Cat Care'den Dr. Sarah Endersby, "iltihap ya da tümör oluşması durumunda" bu tür bir ameliyatın gerekli olmadığını söyledi.
Ancak Endersby pek çok insanın mobilyaları tırmalamaması için kedilerin pençelerinin söküldüğünü ve bunun "kendi yararımız için kediyi sakatlama" olduğunu belirtti.
Avrupa'da bu işlem 1990'lı yılların başında yasaklanırken 2011 yılında ABD'de kedi sahiplerinin yüzde 55'i pençe sökülmesine sıcak bakıyor.
ABD'de kedilerin yüzde 20 ya da 25'inin pençeleri sökülüyor.
Pek çok uzman araştırmaların pençeleri sökülmüş kedilerin sırt ağrısı, davranışsal bozukluklar ya da saldırganlaşma gibi sağlık sorunları yaşadığını gösterdiğini söylüyor.
Chicago'da hayvan davranış uzmanı ve gazeteci Steve Dale, "Bazı araştırmalara göre pençeleri sökülmüş kedilerde daha yüksek kortisol (stres hormonu) ve ağrı görülüyor" dedi.
Edinburgh Üniversitesi'nden Prof. Danielle Gunn-Moore ise pençeleri sökülmüş kedileri inceleyen başka bir araştırma hakkında "pek az kişi bunu doğru yapıyor. İşlem kemiğin parçalanmasına neden oluyor ve kediler yürürken bu ufak parçalar üstünde yürüyor" diye konuştu.
Dr. Endersby, pençe söküm işleminden sonra kedilerin patilerinin ucunda acı duyduğunu ve yürüyüşlerinin değiştiğini söyledi.
Pek çok veteriner de işlemi etik ve gerekli bulmuyor.
ABD'de veterinerlik cemiyetleri bu yasağa karşı çıkıyor ve pençe söküme işleminin kedilerin terk edilme olasılığı durumunda yapılması gerektiğini savunuyor.
İngiltere'de Prof. Gunn-Moore sadece iki kedinin pençelerini söktüğünü çünkü yaşlı müşterisinin eğer bu işlem yapılmazsa kedilere artık yaşlılar evinde bakamayacağını söylediğini aktardı.
Prof. Gunn-Moore "Bu işlemi kedilerin uyutulmaması ve yaşlı bir kadının kedilerini kaybetmemesi için yaptım. Ama yaparken bundan büyük üzüntü duydum" dedi.
Gunn-Moore pençe sökmenin en son seçenek olması gerektiğini ancak bazılarının çok daha hafif nedenlerle kedilerinin pençlerini söktüğünü söyledi.
ABD'de New York eyaletinin yanısıra Los Angeles ve Denver gibi kentler de bireysel olarak pençe sökmeyi yasakladı.
20 yıl önce kedilerin yaygın olarak pençelerin söküldüğü ülkede genç veterinerler ise buna karşı çıkıyor.
Bazı veterinerler pençe sökmenin kendileri ya da kedileri için bir sağlık riski durumunda yapılabileceğini söylüyor.
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