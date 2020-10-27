Canınız tatlı istediğinde yapımı çok kolay ve pratik olan, lezzetine doyamayacağınız ayrıca kahvenin yanında da ikram edebileceğiniz, harika bir kedidili tiramisu tarifi vereceğim sözleri sizlere.

Kedi Dili Tiramisu Malzemeler:

• 1 paket kedidili

Islatmak için:

• 1 çorba kaşığı süt

• 1 çorba kaşığı granül kahve

• 1 çorba kaşığı şeker

• Yarım su bardağı ılık su

Kreması İçin:

• 2 çorba kaşığı un

• 2 yumurta sarısı

• 2,5 su bardağı süt

• 1,5 çay bardağı şeker

• 1 paket vanilya

• 1 paket labne peyniri

Üzeri İçin:

• Kakao

Kedidili Tiramisu Tarifinin Yapılışı:

• Öncelikle yumurta ve şekeri çırpıp erimesini sağlayın.

• Sonra diğer vanilya ve peynir dışında olan malzemeleri ekleyip, pişireceğiniz tencereye alın ve koyulaşana kadar pişirin.

• Kremamız piştikten sonra ayrı bir kaba boşaltıp, 5-6 dakika sonra peynir ve vanilyayı ekleyip, mikserle 5-6 dakika çırpıyoruz.

• Bir kap içinde su, süt, şeker ve kahveyi karıştırıyoruz.

• Kedidillerini bu karışımda ıslatıp, borcama yan yana gelecek şekilde diziyoruz.

• Hazırladığımız kremanın yarısını ilk katın üzerine döküp, eşit şekilde yayıyoruz.

• Üzerine tekrar kedidillerini ıslatıp, düzenli bir şekilde diziyoruz.

• Kalan kremanın hepsini kedidillerin üzerine tekrar eşit bir şekilde yayıyoruz.

• Bu tatlının bir gece buzdolabında dinlenmesi gerekir.

• Dinlenen tatlımızın üstüne kakao serpip, servise hazır hale getiriyoruz.



Püf Noktası:

• Tiramisu yapmak istiyorsanız öncelikle hazırlamanız gereken kısım kremadır.

• Kremayı pişirirken tüm malzemeyi bir anda ekleyip pişirmeyin.

• Önce yumurta ve şeker iyice çırpılmalıdır.

• Bu yüzden yumurtanın tamamını kullanmanız gerekmektedir.

• Unu ekledikten sonra sütü yavaş yavaş katmalısınız.

• Bu sırada sürekli karıştırarak unun topaklamasını engellemeniz gerektiğidir.

• Tiramisu kremasını hazırlarken labne peynirini önceden katmayıp, krema piştikten sonra ilave edin.

• Labne peyniri ekledikten sonra ateşte bekletmeyin.

• Peyniri ekledikten sonra mikserle pürüzsüz bir kıvam almasını sağlayın.

• Kedidillerini ılık karışıma her iki tarafı da ıslanacak şekilde batırın.

• Servis etmeden önce 1 gece buzdolabında dinlendirin.

• Üzerine çay süzgeci yardımıyla kahveyi eleyerek serpin.