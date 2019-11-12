12 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kedisi tarafından tırmalanan Shirley Hair'in hayatı kabusa döndü. Hair, hem et yiyen bakteri hem de organ yetmezliğiyle mücadele etti.
The Sun gazetesinde yer alan habere göre; kedisi Chan'ı kucağına almaya çalışırken tırmalanan talihsiz kadının kolu önce iltihaplandı ardından parlak bir kırmızı renge büründü. Shirley Hair, hızla zayıflamaya başladı, baş dönmesi ve iştah kaybı gibi şikayetlerin yanı sıra bir de kas ağrıları çekmeye başladı. Ardından, kolu şişip cildi siyah renge dönüştükten sonra Shirley, kan zehirlenmesine bağlı olarak septik şok, organ yetmezliği, zatürree ve nekrotizan fasiit (et yiyen bakteri) teşhisleriyle hastaneye yatırıldı.
5 GÜN KOMAYA GİRDİ
Hastaneye kaldırılan kadında vücudun yumuşak dokusunun bazı kısımlarını öldüren ve hızla yayılabilen et yiyen bakteri de teşhis edildi. Cerrahlar, Hair'i 5 gün bilinçli olarak komaya soktular ve enfekte olmuş dokuları kestiler.
Operasyondan sonra iki defa kalp krizi geçiren Hair'in ailesi, “en kötüsünü beklemek” konusunda uyarıldılar.
Enfeksiyonun şiddeti nedeniyle iki ay boyunca yoğun bakımda kalmak zorunda kalan Hair, defalarca ameliyata girdi.
Uzmanlar, taburcu olan Hair'in elinin daha iyi olduğunu, artık evine gidebileceğini söyledi.
KEDİYİ KIZI SAHİPLENDİ
Shirley Hair, "Bütün bu olanlardan sonra, artık kedim Chan'le yüzleşemediğime karar verdim, bu yüzden kızım Zoe ona sahip olmak için gönüllü oldu. Aileme ve NHS'ye (Ulusal Sağlık Sistemi) beni neredeyse tamamen sağlıklı halime döndürdükleri için ne kadar teşekkür etsem az" dedi.
ET YİYEN BAKTERİ NASIL BULAŞIR?
Et yiyen bakteriye yakalanmak kedi veya köpekten kaynaklanan bir şey değildir. O hastalığa yakalanma riskini artıran bazı faktörler vardır:
Bağışıklık sistemi zayıf olan kişilerde,
Etin tam olarak pişirilmediği yerlerde,
Deniz ürünlerinin fazla tüketildiği yerlerde,
Devamlı denize ve okyanusa açılanlarda,
Kronik hastalığı olan kişilerde,
Açık yaraları olan kişilerde,
Ameliyattan çıkmış kişilerde et yiyen bakteriye yakalanma riski daha fazladır.
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