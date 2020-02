Shakira, okuldaki müzik öğretmeni için keçi sesli biriydi. O Shakira, şöhretini küresel hale getirdi. O Shakira, günümüzde 300 milyon $'lık servetiyle dünyanın en çok kazanan şarkıcılarından biri oldu. Habertürk'ten Mehmet Çalışkan, bugün yaş günü olan, köklerinin Osmanlı İmparatorluğu'na dayandığı iddia edilen Shakira'nın hayatını ve kariyer yolculuğunu 'Haftanın Portresi'nde derledi

Mehmet Çalışkan mcaliskan@cyh.com.tr

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 - 1791), ilk bestesini yaptığı 1761'de henüz beş yaşındaydı.

Shakira, ilk şiirini yazdığı 1981'de henüz 4 yaşındaydı.

İlk bestesini yaptığı 1985'te ise henüz 8 yaşındaydı.

Okul korosunda yer almak istemesi üzerine müzik öğretmeni 'Sesin keçilerinkine benziyor' demesiyle büyük hayal kırıklığı yaşadı.

Bunun üzerine Lübnan asıllı babası William Mebarak ile birlikte gittiği Arap lokantalarındaki dansözlerden etkilenerek dansçı olmak istedi.

Shakira, 10 - 13 yaşları arasında Barranquilla'da birçok etkinliğe dans etmesi için davet ediliyordu.

O etkinliklerden birinde tanıştığı yapımcı Monica Ariza, Shakira'nın kariyer akışının yönünü değiştirdi.

Monica Ariza, Shakira'nın dansçılıktan daha fazla yeteneklere sahip olduğunu keşfederek Sony'nin Kolombiya ofisiyle bir görüşme ayarladı.

Deneme kaydı alınması için stüdyoya girip şarkılarını seslendirirken Sony yetkililerinin ağzını açık bıraktı.

Hemen oracıkta 3 albümlük anlaşma imzalandı.

Sesi keçilerinkine benzetildiği için okul korosuna alınmayan Shakira, henüz 14 yaşındayken dünyanın en büyük müzik yapım şirketleriyle anlaştı.

Sesi keçilerinkine benzetildiği için birkaç yüz kişinin önünde koroyla birlikte şarkı söylemesine izin verilmeyen Shakira, milyonlarca kişiye solo olarak şarkı söyledi.

1991'de çıkardığı ilk albüm 'Magia'nın gördüğü ilgiden memnun kalmayan Shakira, 1993'teki 'Peligro' ile daha iyi bir çıkış elde etse de satışlardan yine tatmin olmadı.

Shakira, 2007 ve 2018'de olmak üzere İstanbul'da iki konser verdi.

Latin Amerikalı şarkıcıların kendilerini gösterme fırsatı bulduğu Şili'deki Vina del Mar International adlı festivale katılarak 'Eres'i seslendirdi.

O dönemde 20 yaşında olan Ricky Martin'in de aralarında olduğu jüri, Shakira'yı birinci seçti.

İşte o yarışmadaki birincilik Shakira'nın ülkesi Kolombiya dışında tanınan bir şarkıcı olma adına attığı ilk adım oldu.

Okulunu bitirmek için 1995'e kadar sahnelere ara verse de şarkı sözü yazmaya, beste yapmaya devam etti.

Mezun olur olmaz sahnelere döndü.

Shakira, 18 yaşına girdiğinde tüm Orta Amerika ve Güney Amerika'da tanınan bir şarkıcı olmuştu.

Ne var ki Shakira'ya 20 ülke ve yaklaşık 500 milyon kişi yetmezdi.

O yıllarda dünyanın nüfusu 5 milyar 200 milyon kişiydi.

Bir gün dünya atlasını önüne açıp 'Şu anda gördüğüm ülkelerdeki herkes, gün gelecek beni tanıyacak ve şarkılarımla eğlenecek' dedi.

2000'lerin başına gelindiğinde Shakira dünyaca ünlü bir şarkıcı oldu.

Sesi keçilerininkine benzetilen Sharika, kariyeri boyunca 150 milyon adet albüm satma başarısı gösterdi.

Ve Shakira, günümüzde 300 milyon $'lık servetiyle dünyanın en çok kazanan şarkıcılarından biri.

KÖKLERİ OSMANLI İMPARATORLUĞU'NA DAYANIYOR

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Bolat, 2016'da Shakira'nın köklerinin Osmanlı İmparatorluğu'na dayandığını iddia etti. Bolat'a göre Shakira'nın ataları, 1840'dan sonra Türk topraklarından Güney Amerika'ya göç eden 'Los Turcos' adı verilen topluluğun içindeydi.

Shakira'nın 2018'deki İstanbul'daki konserine büyük ilgi vardı.

Tam Adı: Shakira Isabel Mebarak Ripoll

Doğum Tarihi: 2 Şubat 1977

Doğum Yeri: Barranquilla / Kolombiya

Annesi: Carmen Ripoll Torrado

Babası: William Mebarak

Eşi: Gerard Pique (2010)

Çocukları: Milan Mebarak Pique (2013) / Sasha Mebarak Pique (2015)

Boyu: 1.57

Kilosu: 53 KG

Ölçüleri: 87 - 61 - 94

Shakira ile Rihanna 'Can't Remember to Forget You ft' adlı şarkıda düet yapmıştı.

GRAMMY ÖDÜLLERİ

· MTV Unplugged (En İyi Latin Pop Albümü)

· Fijaciôn Oral Vol 1. (En İyi Latin Rock Albümü)

· El Dorado (En İyi Latin Pop Albümü)

LATİN GRAMMY ÖDÜLLERİ

· Ojos Asi (En İyi Kadın Pop Albümü)

· Suerte (En İyi Klip)

· Fijaciôn Oral Vol 1. (Yılın Albümü)

· Fijaciôn Oral Vol 1. (En İyi Kadın Pop Albümü)

· La Tortura (Yılın Şarkısı)

· Sale el Sol (En İyi Kadın Pop Albümü)

· Yılın Müzisyeni

· La Bicicleta (Yılın Şarkısı)

· El Dorado (En İyi Pop Albümü)

SAYILARLA SHAKIRA

11... Albüm Sayısı

70 Milyon... Albüm Satışları

80 Milyon... Tekli Satışları

6... Turne Sayısı

5 Milyon... ‘Waka Waka' (En çok satan dünya futbol kupası şarkısı)

65 Bin $... Fender Jaguar marka gitarının fiyatı.

YILLARLA SHAKIRA

1981... İlk şiirini yazdı (4 Yaşında)

1985... İlk bestesini yaptı (8 Yaşında)

2007... Bonus Card kutlamasında İstanbul'da konser verdi.

2011... Harvard Üniversitesi tarafından ‘Yılın Sanatçısı' seçildi.

2018... El Dorado turnesi kapsamında İstanbul'da konser verdi.

PIES DESCALZOS... Nobel ödüllü yazar Gabriel Garcia Marquez ile 2001'de kurdukları, Türkçe'de 'Çıplak Ayaklar' anlamına gelen onursal başkanı olduğu vakıf.

Vakfın amacı, yoksul çocuklara yardım etmek.

* GABRIEL GARCIA MARQUEZ (1927 - 2014)

Tüm Latin Amerika'da Gabo olarak bilinen yazar, romancı, hikâyeci ve oyun yazarıdır.

20. yüzyılın en önemli yazarlarından birisi olarak nitelendirilir. 1972'de Neustadt Uluslararası Edebiyat Ödülü'nü ve 1982'de Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

Eser Sayısı: 36

Shakira, Los Angeles'daki Şöhretler Kaldırımı'nda yıldızı olan tek Kolombiyalı olma özelliğine sahip.

ÇALDIĞI ENSTRÜMANLAR

· Gitar

· Davul

· Perküsyon

· Armonika

Shakira, 14 kez de Billboard Latin Müzik Ödülü'nü kazandı.

İçki ve kahve içmiyor.

Çikolataya olan sevgisini 'Bir çikolatadan daha iyi bir şey varsa o da daha fazla çikolatadır' sözüyle dile getirdi.

Shakira, Amerikan Futbol Ligi Şampiyonası Süper Bowl'de 12 dakikalık gösterilerinde Jennifer Lopez ile birlikte Kobe Bryant'ı anacak.