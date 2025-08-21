Keban Barajı nerede? Keban Barajı hangi şehirde, ilde, bölgede?

Barajın konumu, ulaşım imkanları ve bölgeye kattığı değerler, keşfetmek isteyenler için oldukça önemli bilgiler sunuyor. Keban Barajı’nın tam yerini ve bulunduğu bölgeyi öğrenmek isteyenler için detaylar haberimizin devamında. İşte, Keban Barajı konumuna ilişkin detaylar…

Keban Barajı, Türkiye’nin enerji ve su yönetimi açısından en büyük projelerinden biri olarak biliniyor. Fırat Nehri üzerinde inşa edilen bu dev yapı, bölgenin hem tarımsal faaliyetlerine hem de enerji ihtiyacına büyük destek sağlıyor. Konumu itibarıyla stratejik bir noktada yer alması, Keban Barajı’nı sadece Doğu Anadolu’nun değil, tüm Türkiye’nin dikkatini çeken bir tesis haline getiriyor. Elazığ ile Keban ilçesi arasındaki bölgede konumlanan baraj, geniş göl alanı sayesinde balıkçılık faaliyetleri ve su sporlarına da elverişli. Çevresindeki doğal manzaralar, bölgeyi ziyaret edenler için fotoğrafçılık ve doğa yürüyüşleri gibi aktiviteler açısından cazip hale getiriyor. Ulaşım açısından ise hem kara yolu hem de su yolu ile çeşitli noktalardan erişim sağlanabiliyor. Ancak bu etkileyici yapının coğrafi olarak hangi il ve bölgede bulunduğunu bilmek, onu daha iyi tanımak için önemli bir adım. Peki, Keban Barajı nerede?

KEBAN BARAJI NEREDE? Keban Barajı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde, Fırat Nehri üzerinde yer alıyor. Baraj gövdesi, Elazığ il sınırları içinde bulunuyor. İnşaatı 1965 yılında başlayan ve 1974'te tamamlanan bu baraj, Türkiye'nin enerji üretiminde önemli bir rol oynuyor. Yaklaşık 125 kilometrekarelik göl alanına sahip olan Keban Barajı, aynı zamanda çevresindeki iller için de su kaynağı görevi görüyor. Konumu, hem Doğu Anadolu'nun iç kesimlerinden hem de Güneydoğu Anadolu'ya geçiş yolları üzerinden kolayca ulaşılabilir bir noktada olmasını sağlıyor. KEBAN BARAJI HANGİ ŞEHİRDE VE HANGİ İLDE? Keban Barajı, Elazığ il sınırları içerisinde yer alıyor. Elazığ şehir merkezine yaklaşık 45 kilometre mesafede bulunan baraj, adını ise yine Elazığ'a bağlı Keban ilçesinden alıyor. Bu nedenle hem il hem de ilçe açısından stratejik bir öneme sahip. Baraj gölü, Elazığ'ın yanı sıra çevresindeki Tunceli ve Malatya illerinin de bazı bölgelerine kadar uzanıyor. Dolayısıyla sadece Elazığ için değil, komşu iller için de ekonomik ve ekolojik açıdan büyük bir değer taşıyor.

KEBAN BARAJI HANGİ BÖLGEDE? Keban Barajı, Türkiye'nin yedi coğrafi bölgesinden biri olan Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunuyor. Bölgenin iklim koşulları, baraj gölü çevresinde farklı ekosistemlerin oluşmasına imkân tanıyor. Yaz aylarında su seviyesi ve sıcaklık dengesi sayesinde çevrede tarım ve hayvancılık faaliyetleri desteklenirken, kış aylarında ise göl çevresi farklı bir doğal güzelliğe bürünüyor. Bu coğrafi konum, Keban Barajı'nı hem enerji hem de ekoturizm açısından önemli bir merkez haline getiriyor. KEBAN BARAJI KONUMU NEDİR? Keban Barajı'nın konumu, Elazığ ilinin batısında, Keban ilçesi yakınlarında ve Fırat Nehri üzerinde yer alıyor. Doğu Anadolu'nun en bilinen su yapılarından biri olarak, koordinatları yaklaşık 38°47′ kuzey enlemi ve 38°44′ doğu boylamı civarındadır. Bu stratejik konum, hem bölgesel kalkınma projeleri hem de Türkiye'nin enerji politikaları açısından kritik bir noktada yer aldığını gösteriyor. Baraj, aynı zamanda Elazığ'ın turizm potansiyeline katkıda bulunan başlıca unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.

