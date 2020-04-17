Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, Ulaş Demir, park halindeki otomobiline çarptıktan sonra kaçan minibüs sürücüsü Ahmet Yiğit'i (39) takip edip tabancayla vurdu.

Olay, 14 Nisan günü saat 11.30 sıralarında, Gazipaşa'ya bağlı Kahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Gazipaşa-Alanya Havalimanı kavşağında market işletmeciliği yapan Ulaş Demir'in iş yeri önünde park halindeki otomobiline, Ahmet Yiğit yönetimindeki minibüsle çarptı. Kazanın ardından Demir ile Yiğit arasında tartışma başladı. Tartışma, kısa sürede büyüdükten sonra Yiğit, minibüsüyle olay yerinden uzaklaştı.

Ulaş Demir ise otomobiliyle peşine düştüğü Ahmet Yiğit'i, minibüsü Sarıağaç mevkiinde arıza yapınca yakaladı. Demir, aracından inerek, yanında taşıdığı tabancayla Yiğit'e bir el ateş ettikten sonra aracıyla kaçtı. Karın bölgesine isabet eden mermi nedeniyle yaralanan Ahmet Yiğit, çevredekilerin ihbarı üzerine jandarmayla birlikte olay yerine sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Hastanede ameliyata alınan Yiğit, sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Yiğit, ertesi gün yaşamını yitirdi.

Ulaş Demir ise, Yiğit'in öldüğü günü akşam saatlerinde jandarmaya teslim oldu. Demir, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ulaş Demir, Alanya L Tipi Cezaevi'ne gönderildi.