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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kazaya neden oldu! Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı! - Güncel İstanbul haberleri

        Kazaya neden oldu! Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!

        İstanbul'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak, Edirne istikametinde ilerleyen Hüseyin T. yönetimindeki otomobile çarptı. Trafik kazasına neden olan sürücünün kullandığı otomobildeki 1 kişi yaralandı. Sürücü ise iddiaya göre yaralı arkadaşını olay yerinde bırakarak kaçtı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 09:03 Güncelleme: 08.09.2023 - 09:10
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        Kazaya neden oldu! Yaralı arkadaşını bırakıp kaçtı!
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        İstanbul Ümraniye'de kaza, saat 05.45 sıralarında Şile Otoyolu Edirne istikametinde meydana geldi.

        AYNI YÖNE GİDEN ARACA ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, aynı istikamette ilerleyen Hüseyin T. yönetimindeki otomobile çarptı.

        SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

        Kazaya neden olan otomobil yol kenarındaki duvara çarparak durabildi. Otomobilin sürücüsü iddiaya göre, olay yerinden kaçarken aynı otomobilde bulunan Yusuf B. ise yaralandı.

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        YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

        Bariyerlere çarparak durabilen diğer araç sürücüsü Hüseyin T. ise, kazayı yara almadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Yusuf B. ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza sonrası Şile Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

        KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

        Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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        #istanbul
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