Kazakistan'ın başkentinde de OHAL ilan edildi

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Kazakistan’da Başbakan Askar Mamin başkanlığındaki hükümetin ülkede LPG fiyatlarına yapılan zamma karşı düzenlenen protestolar nedeniyle istifa ettiği açıklandı. Protestoların ardından başkent Nur Sultan, Almatı şehri ve Mangistau eyaletinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi.

Yerel basının aktardığına göre protestocular, ülkenin en büyük şehirlerinden Almatı'daki valilik binasını bastı, binadan alevlerin çıktığı ifade edildi.

Protestoların Almatı ve Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'a sıçraması üzerine hükümet istifa etti. Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Almatı'da olağanüstü hal ilan ederek bir gecede sokağa çıkma yasağı getirdi ve şehre erişimi kısıtladı.

5-19 OCAK ARASINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GETİRİLDİ

OHAL’a ilişkin Cumhurbaşkanı Tokayev’in imzaladığı kararnamede, ülkede kamu güvenliğini sağlamaya yönelik durumun ağırlaşması nedeniyle söz konusu bölgelerde 5 ile 19 Ocak tarihleri arasında sokağa çıkma yasağı getirilmişti.

Ülkenin eski başkenti Almatı'da ise binlerce kişinin katıldığı gösteriler gece boyuna sürmüştü. Polis, ses bombası ve göz yaşartıcı gaz kullanarak müdahale etmişti.

KREMLİN'DEN İLK AÇIKLAMA

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov Kazakistan'da yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada, "Rusya, Kazakistan'ın iç sorunlarını kendisinin çözebileceğini inanıyor." dedi.

Kazakistan'ın Rusya'dan yardım talep etmediğini söyleyen Peskov, "Kazakistan'a dışarıdan müdahale etmemek önemli." ifadelerini kullandı.

2 Ocak’ta ülkenin Hazar Denizi kıyısındaki Mangistau eyaletine bağlı Janaözen kentinde araba sürücüleri LPG fiyatına yapılan zammı protesto etmeye başlamıştı.

Kentin anayollarını kapatan sürücüler LPG fiyatının litre başına 120 Tengeden 60 Tengeye indirilmesini istemişti.Protesto daha sonra eyaletin merkezi olan Aktau şehrine sıçrayarak göstericiler valilik binasının yer aldığı meydana toplanmıştı.

Kurulan özel hükümet komisyonu, Aktau’da protestocularla görüşerek, LPG fiyatını litre başına 50 Tengeye (0,11 Dolar) düşürdüklerini açıklamıştı. Ancak buna rağmen devam eden gösterilerde ise mevcut yönetim sistemini eleştiren siyasi sloganlar atıldı ve halkın sosyoekonomik durumunun iyileştirilmesine ilişkin talepler dile getirilmişti.

Kazakistan'da hükümeti düşüren süreçte, LPG fiyatı litre başına 60 Tengeden 120 Tengeye çıkartılmıştı.