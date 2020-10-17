O binada artık Azerbaycan bayrağı dalgalanıyor

Kazakistan’ın Başkenti Nursultan’da Ermenistan Büyükelçiliği tarafından Kazakistan Demiryolları'na ait binada Ermenistan bayrağı yansıtılmıştı.

ŞİMDİ AZERBAYCAN BAYRAĞI DALGALANIYOR

Kazakistan'ın eski Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev’in kurucusu olduğu Türk Akademisinin girişimi ve Kazakistan devletinin onayıyla Azerbaycan bayrağı dalgalanmaya başladı.