Kazada kaldığı kamyonun altından yürüyerek çıktı
Hatay'da hafriyat kamyonun çarparak altına aldığı ve metrelerce sürüklediği motosikletli kazadan hafif yaralı olarak kurtuldu. Kaza anı ve sürücünün kamyonun altından kendi imkanlarıyla çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
- 1
Hatay'ın Antakya ilçesi Akasya Mahallesi'nde bir hafriyat kamyonu, motosikletliye çarptı.
- 2
Çarpışma sonucu metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü kaldığı kamyonun altından imkanlarıyla çıktı.
- 3
Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralı motosiklet sürücüsü ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı ve motosikletlinin kamyonun altından çıktığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
-
- 4
"TEKERLEKLERE GELMEMESİ BÜYÜK ŞANSTI"
Kazayı gören Taha Yeşil, "Kaza her zamanki bilinçsizlikten oluyor. Motosiklet giderken kamyon çarptı. Motosiklet sürücüsüne hiçbir şey olmadı. Sürücülerin daha dikkatli olmaları gerekiyor. Bu caddede her gün bir trafik kazası oluyor. Hafriyat kamyonu motosikleti metrelerce sürükledi. Kazayı gördüğümüzde hemen koştuk ve 112'yi aradık. Motosiklet sürücüsünde hiçbir şey yoktu. Motosiklet sürücüsü kamyonun altındaki dingilin arasında sıkışmıştı. Tekerleklere gelmemesi büyük şanstı. Motosiklet sürücüsü ölümden döndü" ifadelerini kullandı.