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Denizli'de anneyi bebeğinden ayıran feci kaza! Kafa kafaya çarpıştılar...

Denizli'nin Tavas ilçesinde meydana gelen feci kazada iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 aylık bebek hayatını kaybederken, anne ile 11 yaşındaki oğlu ile diğer aracın sürücüsü ve babası yaralandı

30.06.2022 - 09:42 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: Denizli'de kaza yapan annenin 6 aylık bebeği öldü
Denizli'de anne ile bebeğini ayıran feci kaza
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İHA

Denizli'nin Tavas ilçesinde iki otomobil kafa kafa çarpıştı. Feci kazada 6 aylık bebek hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Tavas ilçesine bağlı Pınarlar Yolu'nda meydana geldi. İHA'nın haberine göre, iş bitimi sonrası dükkandan eve gitmek için yola çıkan Yunus D. idaresindeki 20 AGD 943 plakalı otomobil, ilçeden Aydoğdu Mahallesi'ne doğru giden Gülsüm E. hakimiyetindeki araç ile kafa kafaya çarpıştı.

6 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle iki araçta hurdaya dönerken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, 6 aylık Ela E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler daha sonra yaralılar sürücü anne Gülsüm E. ve oğlu Mustafa A.E. ile diğer aracın sürücüsü Yunus D. ve babası Halil İ.D.'yi hastaneye kaldırdı.

Jandarma Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar ardından hurdaya dönen araçlar yol üzerinden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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