Bursa'da kaza, sabah saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Nergis E. yönetimindeki otomobil Atatürk Caddesi'nde şarampole yuvarlandı.

DHA'da yer alan habere göre Nergi E., aracından kendi imkanlarıyla çıkarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Polislere, "Ocakta yemeğim var. Gitmem gerekiyor" diyen Nergis E., yapılan testte 1.7 promil alkollü çıktı.

MUHABİRİN KAMERASINI KIRDI

Polislere, "Ben alkol almadım" diyen Nergis E. bu sırada kazayı görüntüleyen muhabirin de kamerasını kırıp, `Kamerayı ben değil sen kırdın´ dedi. Muhabir şikayetçi olunca Nergis E. polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.