Trabzon'da bir hafta önce kaybolan Emre Kara'nın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Zanlılar polisin yaptığı ısrarlı takip sonucu yakalandı.
Enis Yıldırım'ın haberine göre, Trabzon'da 28 Ağustos günü ortadan kaybolan oğlu Emre Kara'yı merak eden baba Mehmet Kara polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu. Baba Mehmet Kara oğlunun kullandığı aracın plakasını polise verdi. Cinayet masası dedektiflerinin ısrarlı takibi sonucunda Emre Kara'nın aracı kısa sürede Akçaabat'ta terk edilmiş olarak bulundu.
BİRBİRLERİNİ SUÇLADILAR
Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri araçta parmak izi ararken, cinayet masası dedektifleri de güvenlik kameralarında Mehmet K.'yı tespit etti. Gözaltına alınan Mehmet K. korkunç cinayeti itiraf etti. Emre Kara'yı öldürdükten sonra Akpınar Mahallesi'nde attıkları ormanlık alanı gösteren Mehmet K. yanında Yusuf Ö.'nün olduğunu ve cinayeti Yusuf Ö.'nün işlediğini öne sürdü. Trabzon Emniyet Müdürlüğü Cinayet Masası Dedektifleri bunun üzerine Yusuf Ö.'yü gözaltına aldı. Yusuf Ö. ise hakkındaki iddiaları reddederek cinayeti Mehmet K.'nin işlediğin söyledi.
KAZA SONRASI TARTIŞMADA CİNAYET
Şüphelilerin itiraflarına göre, 28 Ağustos günü buluşan ve gezintiye çıkan üç arkadaş, Akçaabat ilçesi Simba Yaylası'n gitti. İddiaya göre burada Emra Kara'nın bir kız çocuğuna çarpması üzerine tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda aracın sürücü Emre Kara bıçaklanarak öldürüldü. Şüphelilerden Mehmet K., öldüğünden emin olmak için gece yarısı yanına gittiği Emre Kara'nın cansız bedenini taşla ezdi. Sorguları tamamlanan ve çelik yelek giydirilen iki şüpheli geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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