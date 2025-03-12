Kaza sırasında otomobilinden indi

Sürücünün yaklaşık 100 metre peşinden koşarak hareket halindeyken otomobile tekrar bindiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, Bingöl-Muş Bulvarı’ndaki Hastane Kavşağı yakınlarında, trafik ışıklarında meydana geldi. Sürücüsünün kimliği ve plakası belirlenemeyen bir kamyon, freni tutmayınca kırmızı ışıkta bekleyen otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil, önünde bekleyen başka bir araca çarptı. Kazanın hemen ardından, otomobilinde hasar oluşan sürücüsü araçtan indi. Ancak, freni tutmayan kamyon otomobile bir kez daha çarpınca araç hızla hareket etmeye başladı.

Sürücü otomobilinin peşinden koşmaya başladı. Yaklaşık 100 metre koşan sürücü hareket halindeki otomobilinin kapısını açarak tekrar bindi. Daha sonra güvenli bölgeye çekerek park etti. O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı.