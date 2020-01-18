"Bugüne kadar Kazdağı’nda 1000 bitki lokasyonu tespit edilmiştir. Başta Kazdağı Göknarı olmak üzere 32 adet Kazdağı'na endemik tür bulunmaktadır. Bunun yanında Türkiye'nin endemik türü olan ve Kazdağı’nda yetişen 48 adet, endemik olmayan ancak Türkiye'de sadece Kazdağı’nda yetişen 15 adet tür bilinmektedir. Bu güzellikleri Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü olarak doğaseverlerin görebilmesi için havadan görüntüledik."