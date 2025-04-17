Kaz Dağları cinayeti çözülüyor mu?

Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programında Kaz Dağları cinayeti bir kez daha gündeme geldi. Stüdyoya gelen, o gün orada kuş avlamak için bulunduğunu söyleyen muhtar Remzi’nin oğlu Serdar’ın arkadaşı İlyas, ses getirecek açıklamalarda bulundu.

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İlyas, yayında olan Mehmet Yılmaz’ın yalan söylediğini, o gün oradan kaçar vaziyette gittiğini ve Remzi’nin arkasından ona “Nereye gidiyorsun, gel!” diyerek seslendiğini açıkladı. Didem Arslan Yılmaz, sorularıyla Mehmet Yılmaz’ı köşeye sıkıştırdı. Katil Mehmet mi, Remzi mi, yoksa katili mi koruyorlar?