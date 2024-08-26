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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor’a PFDK’dan ceza - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Kayserispor’a PFDK’dan ceza

        Trendyol Süper Lig'e mağlubiyetle başlayan Kayserispor, ilk haftada Sivasspor ile karşılaştığı maçtaki olaylar nedeniyle Disiplin Kurulu tarafından cezaya maruz kaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 16:58 Güncelleme: 26.08.2024 - 16:58
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        Kayserispor'a PFDK'dan ceza!
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        Trendyol Süper Lig'de Kayserispor’a yine ceza geldi. Ligin ikinci haftasında sahasında Sivasspor ile karşılaşan ve 2-1 mağlup olan sarı kırmızılılar, yaşanan saha ve tribün olaylarından ötürü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

        Federasyondan yapılan açıklamaya göre; Kayserispor’a taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 252 Bin TL para cezası verildi. Ayrıca Batı tribün alt C blokta bulunan taraftarların bir sonraki iç saha maçına girişleri bloke edilecek.

        Ayrıca çirkin ve kötü tezahürat yapan Kuzey tribün alt C-D-E bloklarında yer alan taraftarların bir sonraki maça girişleri bloke edilecek.

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