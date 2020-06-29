Sezona 20'nin üzerinde futbolcu transferi yaparak büyük umutla başlayan, ancak bu sezonun 4. teknik direktörü Robert Prosinecki'ye kadar istediği başarıya ulaşamayan Kayserispor, son haftalarda bulduğu puanlarla yarışta "ben de varım" dedi.
Devre arasında yaptığı teknik direktör değişikliği ve 9 oyuncu transferinin ardından oyun anlamında yeni bir görünüme kavuşan Kayseri temsilcisi, ligin 29. haftasında Demir Grup Sivasspor karşısında deplasmanda alınan galibiyetle ligde kalma yarışından kopmayacağını gösterdi.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde 29 haftada 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 28 puan toplayabildi. Kayseri ekibi, kendisiyle aynı puana sahip BtcTurk Yeni Malatyaspor'un avrerajla gerisinde 16. sırada bulunuyor.
Hes Kablo Kayserispor, ligde son 5 haftada puan cetvelinin üstünü ve altını yakından ilgilendiren zorlu maçlara çıkacak.
Zorlu periyotta iç sahada Beşiktaş, Gaziantep FK ve Trabzonspor'u konuk edecek Kayseri ekibi, deplasmanda Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile karşılaşacak.
"LİGDE KALACAĞIMIZA HEP İNANDIK"
Kayserispor Kulübü Asbaşkanı ve Basın Sözcüsü Mustafa Tokgöz, son haftalarda alınan galibiyetlerin, devre arasında yaptıkları transferlerin ne kadar doğru olduğunu gösterdiğini söyledi.
Göreve geldikleri günden beri taraftarlara yarıştan kopmayacaklarının sözünü verdiklerini anımsatan Tokgöz, "Kayserispor bu ligin en köklü kulüplerinden biri. Son maça kadar bu yarışın içinde olacağız. Takımımız ligde kalmak için elinden geleni yapacak. Rakiplerimizin puan kaybettiği bir haftada deplasmanda galip gelmek bize büyük moral oldu." diye konuştu.
Kalan 5 maçın final niteliğinde olduğunun altını çizen Tokgöz, şunları kaydetti:
"Son 4 maçta 3 galibiyet aldık. Bu bizim ne kadar güçlü bir ekip olduğumuzu gösteriyor. Bu konsantrasyonu kalan 5 maçta da devam ettirip her maça 3 puan parolasıyla çıkacağız. Biz ligde kalacağımıza hep inandık. Bu inancı son haftaya kadar sürdüreceğiz. Ben ligin sonunda mutlu olan tarafta olacağımıza inanıyorum."
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