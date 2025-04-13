Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, konuk ettiği Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 76. dakikada Miguel Cardoso attı. Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 36'ya yükseltti. Kasımpaşa ise 39 puanda kaldı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 76. dakikada bulduğu golle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın ilk yarısında gol sesi çıkmazken, Kayserispor ikinci yarının 76. dakikasında Miguel Cardoso ile golü buldu. Ev sahibi ekip karşılaşmayı 1-0 kazandı.
Bu sonucun ardından Kayserispor puanını 36'ya yükseltti. Kasımpaşa ise 39 puanda kaldı.
Kayserispor gelecek hafta Fenerbahçe'ye konuk olacak. Kasımpaşa ise evinde Sivasspor'u ağırlayacak.
KAYSERİ KIZARDI: 5 İSİM CEZALI
Kayserispor'da Majid Hosseini, 61. dakikada gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Öte yandan Kayserispor'da kart sınırında bulunan ve karşılaşmada kart gören; Mehdi Bourabia, Kartal Kayra Yılmaz, Dimitrios Kolovetsios ve Miguel Cardoso gelecek hafta oynanacak Fenerbahçe maçında forma giyemeyecek.