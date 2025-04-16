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        Kayserispor, Jakirovic'le 20 puan topladı

        Kayserispor, Bosna-Hersekli teknik direktörü Sergej Jakirovic idaresinde çıktığı 10 maçta hanesine 20 puan yazdırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 14:39 Güncelleme: 16.04.2025 - 14:39
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        Kayserispor, Jakirovic'le 20 puan topladı!
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        Trendyol Süper Lig'de kalma mücadelesi veren Kayserispor, Teknik Direktör Sergej Jakirovic yönetiminde 20 puan topladı.

        Sinan Kaloğlu'nun yerine teknik direktörlük görevine getirilen Jakirovic, çıktığı 10 Süper Lig maçında 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 de yenilgi aldı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 16 gol atarken, kalesinde ise 7 gol gördü.

        Kayserispor'un, Sergej Jakirovic idaresinde aldığı sonuçlar şöyle:

        Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 0

        Kayserispor: 3 - Konyaspor: 2

        Eyüpspor: 1 - Kayserispor: 1

        Kayserispor: 1 - Göztepe: 0

        Beşiktaş: 2 - Kayserispor 0

        Kayserispor:3 - Başakşehir: 1

        Gaziantep FK: 1 - Kayserispor: 0

        Kayserispor: 5 - Hatayspor: 0

        Adana Demirspor: 0 - Kayserispor: 2

        Kayserispor: 1 - Kasımpaşa: 0

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