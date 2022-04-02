Son altı maçta tek puan kaybı yaşayan Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor'a konuk oluyor. Bu maç öncesinde sarı-lacivertlilerin 53, Kayserispor'un ise 38 puanı bulunuyor.

KAYSERİSPOR - FENERBAHÇE

SAAT: 16.00

HAKEM: Atilla Karaoğlan

STAT: BŞB Kadir Has

YAYIN: beIN SPORTS 1

KAYSERİSPOR: Lung, Onur Bulut, Hosseini, Mert, Carole, Campanharo, Abdulkadir Parmak, Kemen, Emrah, Cardoso, Gavranovic

YEDEKLER: Bilal, Uğur, İbrahim, Ramazan, Emre, Bertolacci, Mane, Gökhan, Mustafa, İlhan

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

FENERBAHÇE: Altay, Osayi, Serdar Aziz, Min Jae, Novak, Crespo, Zajc, Mert Hakan, İrfan Can, Rossi, Serdar Dursun

YEDEKLER: Berke, Sosa, Berisha, Valencia, Pelkas, Ferdi, Gustavo, Arda Güler, Nazım, Szalai

TEKNİK DİREKTÖR: Mesut Özil

Ligde oynadığı son 6 müsabakada 5 galibiyet ve 1 beraberlik yaşayan Fenerbahçe, Kayserispor'u mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler, rakibine üstünlük kurduğu takdirde galibiyet serisini 3 maça çıkaracak. Geride kalan 30 haftada hanesine 53 puan yazdıran Fenerbahçe, 3. sırada yer alıyor.

Süper Lig'de 10 galibiyet, 8 beraberlik ve 12 mağlubiyet sonucunda 38 puan toplayan Yukatel Kayserispor ise haftaya 14. sırada girdi.

DÖRT YILDIZ CEZA SINIRINDA

Luiz Gustavo, İrfan Can Kahveci, Kim Min-jae ve Filip Novak ise sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Dört futbolcu, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 32. haftada Galatasaray ile oynanacak derbide takımdaki yerlerini alamayacak.

52. RANDEVU

Fenerbahçe ile Yukatel Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'de 52. kez karşılaşıyor. İki takım arasında ligde oynanan 51 müsabakada Fenerbahçe 31, Kayserispor 9 galibiyet aldı, 11 maç da berabere sonuçlandı.

Sarı-lacivertli takım 112 kez fileleri havalandırdı, sarı-kırmızılı ekip ise 53 gol kaydetti.

KAYSERİ'DEKİ MAÇLAR

Fenerbahçe, Süper Lig'de Kayserispor'a 26. kez konuk oluyor.

İki takım arasında Kayseri'de oynanan 25 lig maçında Fenerbahçe 12 galibiyet aldı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı. Kayserispor ise 6 kez sahadan galip ayrıldı.

Söz konusu müsabakalarda Fenerbahçe 39 gol kaydetti, Kayserispor ise 22 kez ağları sarstı.

TARİHE GEÇEN SONUÇLAR

Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.

Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994'te cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005 sezonunda 20 Şubat 2005'te İstanbul'da yapılan müsabakada da 7-0 galip gelerek lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza attı.