Kulüp asbaşkanı Mustafa Tokgöz, yaptığı açıklamada, Futbola Geri Dönüş Öneri Protokolü kapsamında 15 Mayıs'ta futbolculara, teknik heyete ve personele Kovid-19 testi uygulandığını belirtti.

Tokgöz, "Yapılan tetkiklerde yeni tip koronavirüs bulgularına rastlanmamıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerini kullandı.