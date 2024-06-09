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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Mondihome Kayserispor Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı güven tazeledi - Mondihome Kayserispor Haberleri

        Kayserispor'da Başkan Ali Çamlı güven tazeledi

        Kayserispor'da gerçekleştirilen olağan genel kurulda mevcut başkan Ali Çamlı yeniden güven tazeledi. Genel kurulda konuşan Başkan Çamlı, "Kayserispor'un bileğini bükmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek" dedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 14:43 Güncelleme: 09.06.2024 - 14:43
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        Kayserispor'da Başkan Çamlı güven tazeledi
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da olağan genel kurul yapıldı. Kayseri Kadir Has Kongre Merkezi'nde gerçekleşen kurula, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Ülkü Ocakları Başkanı Halit Yağmur, Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda taraftar katıldı.

        Divan teşekkülü ve divana imza yetkisi verilmesinin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan genel kurulda divan başkanlığına Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç seçildi. Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimi, mali ve idari yönden ibra edildi.

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        ÖZHASEKİ: KAYSERİSPOR AYDINLIĞA ULAŞACAKTIR

        Yapılan genel kurula yoğun programı nedeniyle katılamayan ve telefon ile bağlanan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Bugün yaptığımız genel kurulumuzun gerek şehrimize gerekse Kayserispor'umuza hayırlı olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Yıllardır emek veriyoruz. Kayserispor'a çok emek verenler var. Başta Ali hocama teşekkür ederiz. Onun etrafından destekleyen birçok insan var. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız, belediyelerimiz, Baki Ersoy Bey, sağ olsunlar hiç yalnız bırakmıyorlar. Ayrıca Valimizde en az bizim kadar Kayserili oldu. Geçen yıl Kayserispor'umuz kıl payı kurtardı. Bu yıl inşallah yeniden Süper Lig'de mücadele edecek. Bizler de onu güçlü tutmanın yolunu arayacağız. Birlikte olmanın bir bereketi var. Ayrılığın olduğu, kavganın olduğu, gürültünün olduğu yerlerde de rahmet olmaz, bereket olmaz. Emek veren arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ali hocam inşallah Kayserispor'u aydınlığa ulaştıracaktır” diye konuştu.

        ÇİCEK: ONLAR PES ETMEDİLER

        Hiçbir zaman pes etmediklerini ve takıma sonuna kadar sahip çıktıklarını belirten Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Onlar pes etmediler. Kimler pes etmedi. Başta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki Bey gerçekten hiçbir zaman yüzünü bile ekşitmedi. Her zaman fedakarca destek oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç, ben bir kere ‘artık yeter' diyeceğini düşündüğüm günler oldu. Çünkü çok büyük destek veriyordu. Destek verse de vermese de eleştirilecekti. Bazen Büyükşehir Belediyesi'ne ‘İşin mi yok? Senin ne işin var Kayserispor'la' dedikleri çok oldu. Ancak o ‘ben Büyükşehir Belediye Başkanıyken, bu şehrin takımının alt lige düşmesini, başarısız olmasını kaldıramam' dediği çok oldu bana. Gerçekten Büyükşehir Belediyesi'ne çok büyük teşekkür etmemiz lazım. Ben şahidim. Büyükşehir Belediyesi olmadan şehrin takımı olmaz, o da onu yaptı. Benim Ali Çamlı Başkana bir şeyler olacak diye korktuğum günler oldu. Çünkü vücudu yaralar içerisindeydi. Kalp krizi geçirecek diye korktuğum günler oldu. 39 derece ateşle kalkıp, ‘Kayserispor'un borcunu nasıl öderim' diye çırpındığı anlara şahitlik ettim. Bazen hak etmedikleri halde yöneticileriyle çok hakaret yediler. Ancak bu ekip pes etmedi” ifadelerini kullandı.

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        ÇAMLI: BİZ BU İŞE BAŞ KOYDUK

        Kayserispor'un bileğini bükmeye hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini belirten Kayserispor Kulüp Başkanı Ali Çamlı, “Kayserispor'u 825 milyon 108 bin TL, yani o gün ki kur karşılığı olan 43 milyon 420 bin Euro artı CAS'da devam eden dosyalarla birlikte 54 milyon Euro borçla devraldık. Sadece devraldığımızdaki borç miktarının bugün itibariyle 662 milyon TL, sadece Berna Gözbaşı başkanın koymuş olduğu temlikler ve mevcut yöneticilerinin alacaklarıdır. Arkadaşlar benim bir kısım alacaklarım var. Kulübün bir gün olur da kenarda parası olursa o parayı isterim. Aksi takdirde anamın ak sütü gibi helal olsun. Eğer biz bu Kayserispor'u yönetiyorsak, bunu da yapmamız gerekiyor. Ben diğer yönetici arkadaşlar adına da söylüyorum. Ben onların hem yönetim kurulu başkanım hem de ağabeyleriyim. Biz alacak peşinde asla olmayacağız. Berna başkanın tabi ki hakkıdır. Alacağı varsa talep edecektir. Ancak temlik konusu kulüp adına çok sıkıntılı bir konudur. Bundan dolayı ben buradan bir çağrı yapmak istiyorum. Bu temlikle ilgili son bir kez daha iyice düşünüp, taşınıp, bu Kayserispor'un geleceğiyle ilgili ortak ne yapılabilirse yapılmalıdır. Bu alacakların dışındaki Kayserispor'un borcunun net rakamı 317 milyon TL'dir. Hiç başka yerlerden duymanıza gerek yok. Bunları işin başındaki benden duyun. Kayserispor'un CAS'da yürüyen 3 tane dosyası, 2 tanede TFF'de devam eden dosya var. Bunların tamamının inşallah altından kalkacağız. Bizim, bu şehrin, Kayserispor'un bileğini bükmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Biz bu işe baş koyduk” şeklinde konuştu.

        ERSOY: DOĞRU İŞLER YAPILDIĞI MÜDDETÇE KAYSERİSPOR'U İYİ NOKTAYA TAŞIYACAĞIZ

        Doğru işlerin yapılması ile hep birlikte Kayserispor'u daha iyi noktalara taşıyacaklarını belirten MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, “Birlik ve beraberliğin olduğu bir dönemi hep birlikte yaşıyoruz. Geriye sadece sportif başarı kalıyor. Bunu da hep beraber elde etmemiz gerekiyor. Ali Çamlı başkan geldiği günden bugüne bütün başkanların büyük problemlerle uğraştığı gibi çok büyük problemlerle uğraştı ama bugüne kadar çok iyi geldi. Bundan sonra da inşallah Allah yardımcısı olsun. Onursal Başkanımız Mehmet Özhaseki Bey'in söylediği gibi bizler her zaman onun yanındayız. Bununda böyle bilinmesini istiyorum. Doğru işler yapıldığı müddetçe de hep birlikte Kayserispor'u daha iyi noktalara taşıyacağımızı düşünüyorum” dedi.

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        Başkan Ali Çamlı'nın yeni yönetim listesi şu şekilde:

        “Nurettin Açıkalın, Süleyman Akın Ali Hızar, Hasan Irmak, Rıza Erkut Yurdemi, Erol Çetin, Tufan Koç, Samet Koç, Yeşim Akpınar, Emir Akpınar

        Denetim Kurulu asil üyeler: Rıfat Pehlivan, Adnan Bayram, Nihat Çağırman

        Disiplin Kurulu asil üyeler: Oğuz Ortaköylüoğlu, Önder Onur Balkaya, Mustafa Toprak."

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