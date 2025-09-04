Kayserispor, Bennasser'i açıkladı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, Faslı futbolcu Youssef Ait Bennasser'i kadrosuna kattı.
Giriş: 04.09.2025 - 21:00 Güncelleme: 04.09.2025 - 21:00
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Zecorner Kayserispor, 29 yaşındaki Faslı oyuncu Youssef Ait Bennasser'i renklerine bağladı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tecrübeli futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı.
Açıklamada, "Futbolcumuza şanlı formamız altında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.
