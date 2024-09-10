Kayseri'nin Arda Güler'i Fenerbahçe'de!

11 yaşındaki Emre Yoldaş, Kayseri'deki Fatih Yurt Spor Kulübü'nden Fenerbahçe altyapısına transfer oldu.

4 yıldır Fatih Yurt Spor Kulübü'nde hücum mevkiinde futbol oynayan 11 yaşındaki Emre Yoldaş, Fenerbahçe scoutları tarafından takibe alındı. Yeteneği fark edilen genç oyuncu daha sonra İstanbul'a davet edildi. Fikirtepe Tesisleri'nde yapılan elemelerde de beğeni toplayan Yoldaş, sonrasında resmen Fenerbahçe U-11 takımına transfer olarak, takım ile çalışmalarına başladı. Genç futbolcu amacının daha çok çalışarak A Takımda oynamak olduğunu söyledi.

"AMACIMIZ TÜRK FUTBOLUNA SPORCU YETİŞTİRMEK"

Kulüp olarak amaçlarının Türk futboluna sporcu yetiştirmek olduğunu söyleyen Fatih Yurt Spor Kulübü kurucusu ve Futbol Antrenörü Fatih Yurt, “Biz kulüp olarak 2019 yılında kurulduk. Henüz daha çok genç bir kulübüz. Resmi olarak 5 yıl oldu ama 2 yılı pandemide geçti ve maalesef faaliyetler olmadı. O yüzden biz kendimize 3 yıllık bir kulübüz diyoruz. Biz resmi müsabakalara katılıyoruz zaten her yıl. 2023-2024 futbol sezonunda da U-11 kategorisinde 2013 doğumlu hücum oyuncusu sağ ve sol kenar oynayan sporcumuz Emre Yoldaş, Fenerbahçe scoutları tarafından izlendi. Bizim takımımızda zaten birçok yetenekli oyuncumuz var. Sadece Emre ile alakalı değil, birçok oyuncu ile alakalı ve biz de scoutları davet ettik. Onlar da geldi izlediler. Bizden 2 oyuncuyu davet ettiler. Böylelikle biz de çocuğumuzu İstanbul'a götürdük. Fikirtepe Tesisleri'nde antrenmanlara çıktılar. Bütün seçilmiş oyuncuların toplandığı bir organizasyonda yine beğenildi. Daha sonra Fenerbahçe'nin kendi U-11 takımıyla antrenmanlara çıktı ve orada da beğenildi. Son olarak da “Biz bu oyuncuyu istiyoruz” dediler. Bizim zaten kulübümüzün amacı Türk futboluna sporcu yetiştirmek, genç yetenekleri kazandırmak. Bu amaçla kurulduğumuz için de bizim için zor bir durum olmadı. Biz de oyuncumuzu verdik. Oyuncumuz İstanbul'da ortalama bir aydır antrenmanlara katılıyor. Küçük bir sakatlığı vardı ve izni dolayısıyla da şu anda Kayseri'de. Tekrardan İstanbul'a takım arkadaşlarına dönecek. Futbola meraklı çocuklarımızın velilerine şunu söylemek istiyorum; nasıl ki bir okula çocuklarını gönderirken ya da hastayken bir doktora gidecekleri zaman mutlaka araştırıyorlar. Futbola meraklı çocuğu da bir futbol okulu ya da kulübe gönderecekleri zaman lütfen araştırsınlar. Önemli olan burada çocukların spor yapması ve daha iyi, daha düzgün eğitim alabilecekleri yerlere gönderilmesi” dedi.

EMRE YOLDAŞ: "ÇOK ÇALIŞIP A TAKIMDA OYNAMAK İSTİYORUM"

Çok çalışınca hiçbir şeyin hayal olmadığını söyleyen Emre yoldaş ise, “11 yaşındayım ve 4 yıldır Fatih Yurt Spor Kulübü'nde oynamaktaydım. Maçlarda beni Fenerbahçe'den izlemeye geldiler. Beğendiler ve İstanbul'a davet ettiler. Orada da beğendiler performansımı. Ben öncelikle beni yetiştiren Fatih hocama ve diğer hocalarıma teşekkür ediyorum. Yaşadığım çok iyi bir duygu. İnşallah orada kendimi geliştireceğim ve A Takımda oynayacağım. Futbolu sevenler de doğru futbol kulübünde çok çalışsınlar. Hiçbir şey hayal değil” ifadelerini kullandı.

Genç futbolcu geçirdiği küçük sakatlığının ardından yeniden İstanbul'a dönerek takımında çalışmalarına devam edecek.