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        Haberler Gündem Kayseri'de tramvayda uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

        Kayseri'de tramvayda uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı

        Kayseri'de tramvayda şüpheli hareketler yapan kişi emniyet birimleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2024 - 23:18 Güncelleme: 26.09.2024 - 23:29
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        Tramvayda uyuşturucuyla yakalandı
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        Kayseri'de tramvayda uyuşturucuyla yakalanan kişi gözaltına alındı.

        Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, tramvayda şüphelendikleri bir kişinin üzerinde arama yaptı.

        Şüpheli A.Y'nin (36) üzerinde 1,45 gram uyuşturucu madde bulundu.

        A.Y, gözaltına alındı.

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        #kayseri
        #uyuşturucu
        #haberler
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