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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayseri'de korkutan yangın: 3 iş yeri küle döndü | Son dakika haberleri

        Kayseri'de korkutan yangın: 3 iş yeri küle döndü

        Kayseri'de bahçe mobilya imalathanesinde çıkan yangın, 2 iş yerine daha sıçradı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında 3 iş yeri kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 02:08 Güncelleme: 03.09.2024 - 02:09
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        Kayseri'de korkutan yangın: 3 iş yeri küle döndü
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        Yangın, dün saat 21.30 sıralarında Ağaçişleri Sitesi 40'ıncı Cadde'de bulunan 2 katlı iş yerinde meydana geldi.

        YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

        Bahçe mobilya imalathanesinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, alt kattaki ahşap mobilya ve yanında bulunan çelik kapı imalathanesine sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

        3 İŞ YERİ KÜLE DÖNDÜ

        DHA'nın haberine göre; yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. 3 iş yerinin kullanılamaz hale geldiği yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #kayseri
        #Son dakika haberler
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